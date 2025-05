Programme d’action du gouvernement 2025 – 2026 : Jackpot et roue libre pour Abdoulaye Maïga ! Une nouvelle ère s’ouvre pour le Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Programme d’action du gouvernement 2025 – 2026 : Jackpot et roue libre pour Abdoulaye Maïga ! Une nouvelle ère s’ouvre pour le Mali Publié le samedi 24 mai 2025 | Aujourd`hui

© Autre presse par DR

Le Premier ministre Abdoulaye Maïga devant le CNT pour son Plan d’Action pour 2025-2026

Tweet













Promesse du pur bonheur aux populations et compatriotes ?















Certes, l'opinion globale s'attendait, sans le moindre doute, au passage comme d'une lettre à la poste du Plan d'action du gouvernement, mais un peu moins à l'ampleur du quitus donné au document du Premier ministre Général de division Abdoulaye Maïga par le Conseil national de Transition-CNT. L'organe législatif a adopté le PAG avec 128 voix Pour, zéro Abstention et zéro Contre. Unanimité ! Pas inédit, ni historique, mais ce blanc-seing marque, tout d'abord, la confirmation du leadership de l'actuel locataire de la Cité administrative depuis son arrivée là en novembre dernier. Ensuite, les "députés" ont-ils charmés par le contenu du document présenté devant eux le vendredi 16 mai et défendu face à eux le lundi 19 mai, jour du plébiscite. Absolument sûr ! La ferveur des débats, l'ambiance du vote et le résultat final laissent à penser que cette carte blanche donné à Abdoulaye Maïga ouvre un nouveau départ heureux pour le Mali pour le bonheur intégral des populations. Lors de la présentation du PAG, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a détaillé les huit (8) axes majeurs qu'il contient. Et au nombre desquels ceux relatifs à la défense et à la sécurité ainsi qu'aux élections occupent une place de choix aux yeux de l'opinion. Sans oublier les réformes politiques et institutionnelles, la lutte contre la corruption, et la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Texte intégral :





Par la grâce du Tout Puissant et Miséricordieux, j'ai le plaisir de me tenir devant vous, ce matin, pour vous présenter, le Plan d'Action du Gouvernement pour la période 2025-2026.



Je viens accomplir, en toute humilité, ce devoir républicain, avec la ferme conviction que chaque acte que nous posons, sera marqué, à la fois, du sens des priorités et de la pleine conscience de l'urgence.





En cette occasion solennelle, je voudrais renouveler ma profonde gratitude à Son Excellence, le Général d'Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l'Etat, pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma modeste personne, le 21 novembre 2024, pour conduire l'action gouvernementale qui repose sur des femmes et des hommes engagés, enfants de ce pays, ou verts à la critique constructive, à l'écoute de la population et qui demandent les bénédictions de cette dernière.



Distingués Invités ;



Mesdames, Messieurs,



Au regard des différents enjeux de la crise multidimensionnelle, de laquelle notre pays est en train de se remettre, je voudrais rendre un vibrant hommage au vaillant peuple malien pour sa résilience et son sens élevé de discernement en cette période cruciale de l'histoire de notre pays.



Au nom des membres du Gouvernement et au mien propre, permettez-moi,



Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil national de Transition, de vous adresser nos sincères remerciements pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation ainsi qu'aux hommes et femmes de bonne volonté qui ont voulu être témoins de ce moment décisif de l'histoire de notre pays.



Honorable Président du Conseil National de Transition ;



Honorables membres du Conseil National de Transition,



Le Plan d'Action du Gouvernement, que j'ai l'insigne honneur de vous présenter, ce matin, est bâti autour des 8 axes de la lettre de cadrage du Général d'Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l'Etat, adressée au Gouvernement, lors du Conseil des Ministres inaugural du 27 novembre 2024, à savoir :



- le renforcement de la défense et de la sécurité ;



- les réformes politiques et institutionnelles ;



- la satisfaction des besoins fondamentaux de la population ;



- l'amélioration de la carte sanitaire ;



- l'amélioration du système éducatif ;



- l'apaisement du climat social ;



- le renforcement de notre diplomatie ;



- la création de conditions pour des élections transparentes et apaisées.



Ces axes prioritaires s'inspirent des préoccupations légitimes du peuple malien, exprimées lors des grandes concertations des forces vives de la Nation.



Pour l'essentiel, le Plan d'Action du Gouvernement découle des orientations des documents stratégiques, notamment la feuille de route de la Transition, les recommandations issues des Assises nationales de la Refondation, le Dialogue inter-Maliens, la Vision "Mali Kura 2063" et la Stratégie Nationale pour l'Émergence et le Développement Durable : SNEDD 2024-2033.



Ce nouveau référentiel des politiques et stratégies de développement définit les voies et les moyens de la relance économique et jette les bases d'un développement endogène durable. L'élaboration de ce Plan d'Action tient compte, également, de l'évolution du contexte actuel marqué par la création de la Confédération des Etats du Sahel : AES.



En prenant la décision historique, le 6 juillet 2024, à Niamey, de créer la Confédération AES, les Chefs d'Etat du Niger, du Burkina et du Mali, nous ont offert un "espace commun" afin de lutter efficacement contre le terrorisme, faciliter la libre circulation des personnes et des biens, mettre en place un cadre harmonisé des politiques publiques, réaliser des projets structurants en commun et parler d'une seule voix sur la scène internationale.



Honorable Président du Conseil National de Transition ;



Honorables membres du Conseil National de Transition,



La défense et la sécurité, AXE 1 du Plan d'Action, s'érigent au premier plan des priorités du Gouvernement.







Face aux multiples défis se traduisant par des manifestations terroristes et la criminalité transnationale, le Gouvernement reste engagé pour assurer l'intégrité du territoire et la sécurité des personnes et de leurs biens.



Au regard des nombreux exploits de nos vaillantes Forces Armées et de Sécurité, dans la reprise de certaines zones stratégiques, la neutralisation des bases de plusieurs groupes terroristes et la sécurisation des espaces reconquis, les efforts se poursuivront dans le cadre du renforcement de leur capacité opérationnelle.



Pour soutenir les actions salvatrices de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, il sera procédé à l'acquisition de nouveaux matériels et équipements majeurs, la construction de camps militaires, notamment à Bougouni, Koutiala, San, Kita, Diéma et Nioro du Sahel et le mémorial dont la construction a déjà commencé pour immortaliser nos héros tombés sur le théâtre d'opération, la construction et l'équipement de l'hôpital militaire de Banakoroni, le recrutement et la formation de 15 000 hommes supplémentaires et la mise en place à travers l'opération "dougoukoloko" de plateformes opérationnelles.



La présence de l'Etat sera renforcée sur l'ensemble du territoire national, surtout au niveau des zones de grande insécurité.



Ainsi, nos FAMa bénéficieront, à la fois, des moyens appropriés pour accomplir leur mission et d'un environnent propice à leur épanouissement professionnel.



S'agissant de la libre circulation des personnes et de leurs biens, le Gouvernement renforcera la sécurisation des axes routiers et procèdera à l'organisation de patrouilles de grande envergure sur tout le territoire national avec le recrutement de 9 000 agents des forces de sécurité.



Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à nos Forces armées et de sécurité pour l'héroïsme et le patriotisme dont elles font preuve dans la préservation de l'intégrité de notre pays.



Honorable Président du Conseil National de Transition, "la liberté et l'indépendance ont un prix, et nous en payons déjà un lourd tribut, avec le sang de nos dignes fils et filles".



A la mémoire de toutes les victimes civiles comme militaires, maliennes comme étrangères tombées au champ d'honneur au Mali, je voudrais que nous observions une minute de silence.



Honorable Président du Conseil National de Transition ;



Honorables membres du Conseil National de Transition,



Face aux menaces existentielles de notre pays, Son Excellence, le Général d'Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l'Etat, a engagé le Gouvernement dans une œuvre de refondation, en vue d'instaurer une gouvernance vertueuse, de bâtir des institutions légitimes et construire l'homme malien de type nouveau incarnant les valeurs républicaines.



C'est ainsi, qu'au titre de l'Axe 2, des réformes politiques et institutionnelles majeures ont été entamées suivant une approche inclusive. Après l'adoption de la Constitution du 22 juillet 2023, le Gouvernement s'est attelé à poursuivre les réformes nécessaires allant dans le sens du renforcement du cadre institutionnel.



Au plan des réformes structurelles, l'opérationnalisation du Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines de l'Etat et des collectivités territoriales (SIGRH) permettra à l'Etat de disposer d'un fichier unifié et d'avoir une plus grande maîtrise des effectifs et de la masse salariale des fonctions publiques.



Dans le cadre de l'assainissement de l'écosystème associatif, il sera procédé à la relecture de la loi régissant les associations et la définition des conditions d'exercice de la mission de veille citoyenne par les organisations de la société civile.



Les dossiers transmis par les structures de contrôle, dans le cadre de la lutte contre la corruption et les atteintes aux biens publics, seront instruits systématiquement et des enquêtes seront diligentées.



Tous les biens saisis ou confisqués en lien avec la délinquance économique et financière, le financement du terrorisme, l'enrichissement illicite et la criminalité transnationale organisée, seront gelés.



Honorable Président du Conseil National de Transition ;



Honorables membres du Conseil National de Transition,



La satisfaction des besoins fondamentaux de la population, objet de l'Axe 3 du Plan d'Action est au cœur des priorités du Président de la Transition, Chef de l'Etat.



Face à la cherté de la vie due à la flambée des prix des produits de première nécessité et aux difficultés de leur accès, il apparaît nécessaire d'y apporter des réponses appropriées.



A cet égard, le Gouvernement compte faire de la souveraineté alimentaire une réalité, en mettant en phase nos politiques agricoles et commerciales avec les attentes des citoyens, en reconstituant les réserves stratégiques alimentaires à hauteur de 84 000 tonnes. Dans la même dynamique 380 exploitants agricoles seront équipés en tracteurs, motoculteurs et motopompes. Il sera mis à la disposition des exploitants agricoles près de 261 406 tonnes d'intrants agricoles de qualité et 28 400 tonnes de semences améliorées.



A cet effet, il est attendu de la campagne agricole 2025-2026 une production d'environ 11 millions de tonnes, toutes céréales confondues.



Une distribution alimentaire gratuite de 17 666 tonnes de céréales sera effectuée au niveau de 1 115 000 personnes vulnérables.



Notre pays dispose du cheptel le plus important dans le Sahel.



L'accroissement des productions animales et halieutiques pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle reste une priorité pour le Gouvernement.



Ainsi, sur la période indiquée du Plan d'Action du Gouvernement, il projette l'insémination de 20 000 vaches et 800 chèvres, l'amélioration de la santé publique vétérinaire et celle des productions halieutiques et aquacoles avec le renforcement des capacités de 30 000 productrices et producteurs en aviculture.



On dénombre également 22 550 000 de têtes de bovins qui seront vaccinées.



Des marchés à poisson seront également construits.



Dans le cadre de l'approvisionnement régulier du pays en produits de première nécessité, le Gouvernement entend importer un contingent de 300 000 tonnes de riz, 200 000 tonnes de sucre et 30 000 tonnes de graine de coton.



Pour la maîtrise des prix, les missions d'enquêtes et de contrôle sur les cahiers de charges et le suivi des marchés des produits seront renforcés. Il sera administré les prix pour le riz, le sucre et l'aliment bétail.



Par ailleurs, une attention particulière sera accordée à l'amélioration de la qualité des dispositifs de contrôle des aliments.



Les efforts entrepris dans le secteur énergétique, qui ont permis d'enregistrer une nette amélioration de la fourniture d'électricité vont se poursuivre par l'accroissement des capacités de production et de distribution en énergie et en eau potable.



Dans ce cadre, il est prévu la construction de 4 centrales solaires photovoltaïques et hydroélectriques sur le réseau interconnecté, la réalisation de 2 588 km de ligne de transport et 1 378 km de ligne de distribution d'électricité.



Le nombre d'heures de fourniture d'électricité passera de 6 à 19 heures par jour. Des travaux de raccordement des forages et la construction de deux stations de traitement d'eau avec chacune la capacité de 76 000 mètres cubes par jour seront effectifs.



Honorable Président du Conseil National de Transition ;



Honorables membres du Conseil National de Transition,



Le désenclavement intérieur et extérieur du pays, en matière de transports et d'infrastructures sécurisées et de qualité, constitue une préoccupation du Gouvernement.



A ce titre, les efforts porteront, entre autres, sur :



- la réalisation des travaux d'aménagement et d'élargissement des routes urbaines à Bamako, Kati et Mopti ;



- la réalisation des travaux d'aménagement du tronçon Sandaré- Kayes sur 138 km du corridor Bamako-Dakar par le Nord ;



- la réalisation des études d'avant-projet détaillé pour la réhabilitation du chemin de fer Bamako-Diboli ;



- la réalisation d'une étude sur la ligne ferroviaire Bamako-Bougouni-Frontière Burkina-Faso ;



- le renforcement des capacités de la Compagnie Malienne pour la Navigation Fluviale ;



- l'opérationnalisation de la société Mali Airlines S.A ;



- la mise en place d'un dispositif digitalisé de gestion des postes de péage et la surveillance des véhicules.



Par ailleurs, des plateformes logistiques, des logiciels d'évaluation des charges d'exploitation des véhicules, l'aménagement des aires de repos le long des corridors ainsi que la mise en place de dispositifs intégrés de vidéosurveillance des feux tricolores seront aussi effectifs.



Honorable Président du Conseil National de Transition ;



Honorables membres du Conseil National de Transition,



Dans le contexte des avancées technologiques, il est impérieux pour notre administration de s'adapter aux nouvelles exigences de la transformation numérique.



Pour ce faire, le Gouvernement compte disposer d'une administration moderne et performante aux services des usagers. Ainsi, les prestations des services publics seront digitalisées. L'accessibilité des services à partir du portail des démarches administratives sera effective.



La professionnalisation des ressources humaines et l'appui aux collectivités territoriales dans la réalisation des investissements seront réalisés.



Le rapprochement de l'Administration des usagers et l'amélioration de la gouvernance administrative feront l'objet d'une attention soutenue.



A cet effet, les représentants de l'Etat seront installés dans toutes les circonscriptions administratives.



Notre pays regorge de jeunes dynamiques qui constituent l'avenir de notre pays. Cependant, ils sont confrontés au fléau du chômage et du sous-emploi. Certes, l'Etat n'est pas le seul pourvoyeur d'emplois, mais il créera toutes les conditions nécessaires pour améliorer leur employabilité.



Ainsi, sur la période du plan d'Action 2025-2026, 5 000 jeunes bénéficieront de stages de formation professionnelle et 1 200 jeunes de stage de qualification.



4 160 projets crédibles seront renforcés. 269 emplois seront consolidés en faveur des personnes en situation de handicap.



Un symposium sur l'accroissement des opportunités d'emploi sera organisé ainsi que 15 390 journées de travail dans le cadre des activités à haute intensité de main d'œuvre.



Honorable Président du Conseil National de Transition ;



Honorables membres du Conseil National de Transition,



Les contraintes économiques actuelles nous imposent la nécessité d'une optimisation des ressources internes et la rationalisation de nos dépenses.



Sur la période de mise en œuvre du Plan d'Action 2025-2026, le Gouvernement mettra tout en œuvre pour empêcher la dilapidation des ressources et maîtriser le niveau d'endettement de notre pays.



Un contrôle strict sera exercé sur l'ensemble des dépenses de l'Etat.



La digitalisation des prestations de service amorcé sur instruction du Président de la Transition, Chef de l'Etat, l'élargissement des télé-services aux contribuables, l'opérationnalisation de la "douane intelligente" et du "TRESOR-PAY" ainsi que d'autres réformes fiscales seront effectives, pour éviter la corruption à tous les niveaux et rentabiliser nos ressources financières.



Dans la dynamique d'un secteur minier rentable, capable d'accroître les ressources internes et attirer de nombreux investissements, l'Etat s'est doté d'un nouveau Code minier et d'une société de recherche minière.



L'opérationnalisation des fonds, la mise en œuvre du décret d'application de la loi relative au contenu local, permettront d'impliquer davantage les entreprises locales et le personnel malien, aux appels d'offres et aux contrats des sociétés minières.



L'investissement minier sera promu par la réalisation de campagnes de cartographie minière et de forages pétroliers et la mise à jour du cadastre minier.



La gouvernance dans le secteur sera renforcée à travers l'encadrement et la surveillance des exploitations minières artisanales, pour éviter certains sinistres à l'image de ce que le pays a vécu tout récemment.



Dans le souci d'apporter des solutions adaptées aux litiges fonciers persistants et aux difficultés d'accès à un logement décent, les actions du Gouvernement consisteront à mettre en place un cadre sécurisé du foncier, par l'immatriculation systématique de 810 000 parcelles et l'opérationnalisation du guichet unique du foncier.



Une réserve foncière de 429 hectares sera constituée pour la réalisation de logements sociaux. Aussi, 2 789 logements sociaux seront achevés et mis à la disposition des populations.



Dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des populations, nos actions s'inscriront dans la réalisation de 35 dépôts de transit, l'aménagement de 40 000 mètres linéaires de collecteurs naturels, le curage de 677 656 mètres linéaires de caniveaux et la réalisation de 5 stations de traitement de boue de vidange à Tienfala, Kayes, Nioro et Ségou.



Les activités de reboisement des grandes surfaces ainsi que la restauration des terres dégradées seront effectives.



Parallèlement à cela, le plan d'action pour la gestion des inondations, élaboré à la suite de la récente catastrophe, sera aussi mis en œuvre, afin d'éviter d'autres sinistres.



Par ailleurs, la sensibilisation pour la non occupation des berges et lits des cours d'eau ainsi que l'obstruction de nos caniveaux par des comportements quotidiens sera aussi menée. Cela m'amène à l'axe 4 consacré à l'amélioration de la Couverture sanitaire dans notre pays.



Le Gouvernement s'emploiera à l'amélioration du plateau technique des structures de santé avec l'acquisition de matériels et d'équipements modernes, la construction de centres de santé et le renforcement des dispositifs de prise en charge des patients et du contrôle sanitaire. Ainsi, il sera mis en place 7 cliniques modulaires, un laboratoire médical de type P2, 3 centrales de production d'oxygène, des incinérateurs dans des CSCOM de 102 communes, un gamma camera et des systèmes solaires pour le fonctionnement des Genxper.



Nos valeurs d'entraide et de vivre ensemble, seront mises en avant.



Cela afin d'améliorer le système de solidarité nationale et l'inclusion sociale, à travers l'immatriculation des cibles de l'Assurance Maladie Obligatoire, du régime assistance médicale des indigents et la prise en charge d'autres couches vulnérables.



Honorable Président du Conseil National de Transition ;



Honorables membres du Conseil National de Transition,



Le Gouvernement s'est fixé comme objectif d'assurer à notre pays un capital humain de qualité. Pour y parvenir, des programmes de formation adaptés aux différents niveaux d'ordre d'enseignement seront mis en place.



5 188 apprenants seront pris en charge dans les filières porteuses.



Au niveau de l'enseignement supérieur, la mise en œuvre du programme de formation des formateurs à l'ingénierie de la formation se poursuivra afin de permettre aux enseignants-chercheurs d'assumer convenablement leurs tâches. Une plateforme de ressources numériques sera accessible à tous. Des bibliothèques virtuelles seront créées.



Par ailleurs, les capacités d'accueil et d'études des établissements d'enseignement seront renforcées par la construction et l'équipement de 85 écoles fondamentales et de 11 lycées dont 2 d'excellence.



Des laboratoires pédagogiques dans les institutions d'enseignement supérieur aux Universités de Ségou et Sikasso seront réhabilités.



De manière permanente, le Gouvernement veillera au contrôle de la qualité établissements d'enseignement privé, à travers l'évaluation de 1 144 d'entre eux.



L'apaisement du climat social, la disponibilité de ressources humaines de qualité au sein de l'administration publique et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs constituent le socle de l'Axe 6 du plan d'action.Pour préserver et consolider la paix, le Gouvernement entend renforcer le dialogue social.



Dans cette perspective, il sera procédé à l'opérationnalisation du Conseil National du Dialogue social : le CNDS, à la dynamisation de 200 cadres de dialogue aussi bien dans les administrations publiques que dans les entreprises privées, et à la poursuite de la mise en œuvre de 60 accords syndicaux non éteints.



Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance, les élections professionnelles des représentants des organisations syndicales seront organisées sur toute l'étendue du territoire.



De manière particulière, le Gouvernement s'attellera à améliorer les conditions de vie et de travail des agents de l'Etat, à travers le suivi de la mise en œuvre du cadre juridique des rémunérations et à la promotion de l'équité genre dans la fonction publique, à travers le recrutement de 90 personnes en situation de handicap.



La crise multidimensionnelle a fortement ébranlé notre pays dans ses différentes composantes. Elle a affecté notre tissu social, imposé des affrontements entre communautés qui ont toujours vécu dans la plus grande harmonie et causé des déplacements massifs de nos populations. Elle a été la source de maux et souffrances qui ont affecté la vie quotidienne des dignes filles et fils de notre pays.



C'est pourquoi, une importance capitale est accordée à la reconstruction de notre tissu social, à travers l'organisation de dialogues inter et intracommunautaires, la réinsertion socio-économique de 600 jeunes des zones impactées par les conflits, la poursuite du processus d'intégration de 34 000 ex-combattants, l'aménagement de lieux de mémoire et l'assistance de 2 000 victimes des violations graves des droits de l'homme.



La religion, le culte et les coutumes occupent une place de choix au sein de notre société. Pour renforcer la cohésion entre les courants confessionnels, des dispositions seront prises pour l'organisation des dialogues inter et intra religieux, le suivi de la mise en œuvre de 1 000 prêches et sermons respectant les protocoles et la mise en place de base de données sur les édifices de culte.



Une attention particulière sera portée à l'amélioration et à la modernisation du processus des pèlerinages aux différents lieux saints de l'islam et de la chrétienté.



La construction d'un centre national de désendoctrinement et l'opérationnalisation des centres de déradicalisation de Gao, Ségou, San et Mopti viendront renforcer les efforts du Gouvernement dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.



Notre pays a la chance de disposer d'une jeunesse dynamique, constituant la majeure partie de notre population.



Cette même jeunesse reste fidèle à son engagement de soutenir les actions de reconstruction de notre patrie.



C'est dans cette perspective, que le Président de la Transition, Chef de l'Etat, sans aucun ménagement, met l'accent sur la participation des jeunes au développement socio-économique de la nation avec le recrutement et la formation de 20 000 jeunes volontaires, au renforcement de l'engagement citoyen et patriotique d'un million de jeunes, à la formation d'un nouveau malien ancré dans nos valeurs intrinsèques et au développement des activités sportives et de jeunesse.



Dans l'optique de consolider et d'élargir les résultats déjà engrangés dans le domaine sportif, la Biennale du Sport sera organisée et la vision olympiade 2024-2028 pour 30 sportifs d'élite et de hauts niveaux sera opérationnelle.



L'art et la culture constituent des leviers importants du développement économique social et identitaire de notre pays.



En décrétant, 2025, Année de la culture, Son Excellence Le Général d'Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l'Etat, nous invite, justement, à relancer la dynamique culturelle et renforcer le sentiment d'identité nationale. Dans ce cadre, le Gouvernement s'emploiera à la promotion des richesses culturelles du pays, favorisera les échanges artistiques et soutiendra les acteurs culturels à travers une série d'événements et de festivals emblématiques dont la Biennale artistique et culturelle prévue, cette année, à Tombouctou.



Dans un monde caractérisé par des enjeux géopolitiques aussi importants que complexes, qui dépassent largement nos frontières, la diplomatie malienne continuera de jouer le rôle crucial qui est le sien dans la défense des intérêts stratégiques de notre pays.



Porté par l'Axe 7 du Plan d'Action 2025-2026, elle poursuivra ses efforts pour déconstruire les narratifs erronés et les stéréotypes hostiles à notre pays. En parallèle, la diplomatie malienne s'emploiera activement à renforcer et diversifier nos relations de partenariat dans le strict respect de l'article 34 de la Constitution du 22 Juillet 2023, aux termes duquel "L'action publique est guidée par les principes fondés sur le respect de la souveraineté de l'Etat, les choix souverains du Peuple et la défense de ses intérêts".



Sous l'impulsion de Son Excellence le Général Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l'Etat, le Gouvernement s'attellera au rayonnement continu du Mali dans la sous-région et sur la scène internationale.



Aujourd'hui, l'avènement de la Confédération des Etats du Sahel (AES) et la formulation par nos trois pays, d'une position commune sur les grandes questions régionales et mondiales constituent un motif d'espérance pour les Peuples du Sahel.



A cet effet, notre diplomatie s'attellera à maintenir et à impulser cette dynamique dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération, conformément aux aspirations profondes des peuples de notre espace commun. Elle entend fortement contribuer au renforcement du mécanisme de coordination, afin de mieux porter les voix de notre pays et de l'AES.



Par ailleurs, l'outil diplomatique redoublera d'efforts dans le cadre de la mobilisation des ressources financières à travers les conventions et accords de partenariat, pour le financement des projets prioritaires. De même, il assurera le suivi de la promotion et du placement des cadres maliens dans les organisations internationales.



Du haut de cette tribune, il me plaît de saluer les Maliens établis à l'extérieur qui contribuent substantiellement au développement socioéconomique de notre pays. Cela se matérialise à travers leurs nombreuses contributions matérielles, financières et académiques pour notre pays.



En 2023, les transferts d'argent de notre diaspora étaient estimés à 700 milliards de francs CFA, soit 5,6% du PIB.



A cet égard, le Gouvernement poursuivra, dans le plan d'action 2025-2026, ses efforts, dans la mobilisation et la valorisation de leur apport, la promotion du codéveloppement et l'investissement productif, la mise en place d'un mécanisme d'accompagnement des projets porteurs, l'amélioration de leur condition de vie, à travers l'accès rapide aux documents administratifs et le renforcement de l'assistance à leur endroit.



La création de conditions pour des élections transparentes et apaisées occupera une place importante dans l'action gouvernementale. Dans un pays qui se remet d'une décennie de crise multidimensionnelle, nous ne ménagerons aucun effort pour éviter à notre pays une crise électorale. Cette préoccupation nous oblige à prendre de manière rigoureuse, avant toute élection, les dispositions politiques, sécuritaires et techniques idoines. C'est pourquoi, le Gouvernement compte accorder une attention particulière à l'élaboration et la consolidation de l'arsenal juridique y afférent.



A cet effet, le processus d'élaboration et de mise à jour des projets de textes de lois et instruments relatifs aux questions électorales se poursuivra, en collaboration étroite avec l'Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE).



Honorable Président du Conseil National de Transition ;



Honorables membres du Conseil National de Transition,



Nous voilà aux termes de la présentation du Plan d'Action élaboré par le Gouvernement sur la période 2025-2026.



Ce plan, sans être exhaustif, car limité dans le temps, recense la majeure partie des préoccupations légitimes soulevées par le peuple malien. Au-delà des obstacles financiers, matériels et sécuritaires qui se dresseront sur notre chemin, je voudrais vous assurer, sans aucune ambiguïté, Monsieur le Président du Conseil National de Transition, que mes actions et celles des membres du Gouvernement s'inscriront, sous le leadership éclairé du Président de la Transition, Chef de l'Etat, dans la mise en œuvre, à un bon niveau des actions retenues, et cela, en tenant compte de 3 principes fondamentaux : la responsabilité, la redevabilité et l'exemplarité, et en formulant un vœu.



La responsabilité requiert des membres du Gouvernement de ne pas prendre des engagements qu'on ne peut tenir mais aussi de continuer à respecter les engagements déjà souscrits. Elle nous exhorte à faire prévaloir la transparence et convaincre les Maliens et les Maliennes de la pertinence des choix du Gouvernement.



La redevabilité exige des membres du Gouvernement de rendre compte des actions réalisées. Dans ce cadre, des rapports issus des différentes évaluations du Plan d'Action du Gouvernement, conformément à l'article 16 de la Charte de la Transition, feront l'objet de transmission au Conseil National de Transition. Les citoyennes et citoyens seront régulièrement informés à travers une communication active, sur l'état d'avancement du Plan d'Action du Gouvernement. L'exemplarité oblige le Gouvernement au respect des vertus de rigueur, d'humilité, du travail bien fait et à avoir le souci constant de la rationalité et de l'efficience dans la gestion des fonds publics.



Quel que soit la pertinence d'un plan, aucune réussite ne sera possible dans la haine destructrice et la division, c'est tout le sens de la phrase par laquelle, Son Excellence le Général d'Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l'Etat termine ses allocutions "Ensemble, nous ferons le Malikura. Que Dieu fasse que la cohésion et l'entente nationales soient renforcées dans notre pays».



Honorable Président du Conseil National de Transition ;



Honorables membres du Conseil National de Transition,



Telle est, en substance, l'économie des grandes lignes du Plan d'Action du Gouvernement pour la période 2025-2026 que je vous soumets, au nom de l'ensemble des membres du Gouvernement, et pour lequel je sollicite votre approbation. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens".



XXxxx







Le Programme d'Action du Gouvernement approuvé



Le Programme d'Action du Gouvernement a été approuvé le lundi soir, 19 mai 2025 à l'unanimité, avec 128 voix pour, 0 contre et 0 abstention.



Le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga, s'est soumis aux questions des membres du Conseil National de Transition ce jour-là au CICB. Pendant plus de huit heures, le Premier ministre a tenu en haleine les honorables membres du CNT sur plus de 300 questions relatives aux huit axes de la lettre de cadrage, sur lesquels sont structurés les domaines d'intervention du Programme d'Action du Gouvernement présenté le vendredi 16 mai 2025.



Des risques d'inondations à l'emploi des jeunes, en passant par la sécurisation des personnes et de leurs biens ainsi que le financement du PAG, les membres du CNT ont soulevé des préoccupations d'envergure nationale, avec comme objectif principal la satisfaction des besoins des populations, dans un contexte marqué par une place importante occupée par le Mali sur les plans régional et international.



Le Premier ministre, dans ses éléments de réponse, a apporté des éclaircissements satisfaisants aux inquiétudes formulées, selon le Président du Conseil National de Transition, Malick Diaw, sous les acclamations des membres du CNT.



Le Chef du gouvernement a rendu un vibrant hommage aux membres du CNT pour leur sens élevé du devoir, reflet de la vitalité du processus de transition. Il a salué le courage et la résilience du peuple malien et a invité l'ensemble des Maliens à faire l'union sacrée autour de nos forces de défense et de sécurité. "Ce PAG est la preuve d'une démocratie vivante, un socle commun, un pacte républicain qui nous engage tous", a conclu le Général de Division avec son tout nouveau Programme d'Action du Gouvernement, qu'il ne lui reste plus qu'à mettre en œuvre.



CCRP