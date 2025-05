Renforcement de la collaboration entre les forces de sécurité : Le Dg de la Police en visite à la Direction générale de la Gendarmerie nationale - abamako.com

Publié le samedi 24 mai 2025

Pour renforcer la collaboration entre les forces de sécurité, le nouveau directeur général de la Police nationale du Mali, le contrôleur général de police Youssouf Koné a effectué, le jeudi 15 mai 2025, une visite de courtoisie à la Direction générale de la Gendarmerie nationale (Dggn).



Cette visite intervient trois mois seulement après sa prise de commandement à la tête de l'institution policière.





Il a été accueilli par le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de brigade Moussa Toumani Koné en compagnie de certains de ses proches collaborateurs.



Notons que ce déplacement du responsable de la Police nationale à la Direction générale de la Gendarmerie nationale témoigne la cohésion et la fraternité entre les deux forces qui constituent des maillons essentiels dans le cadre de la sécurité intérieure. Car, les corps ont en commun plusieurs missions avec pour finalité la sécurisation des personnes et de leurs biens. Ainsi, les responsables des deux structures entendent donner une plus-value à leur collaboration.





Dans son intervention, le directeur général de la Police nationale a rassuré de sa disponibilité ainsi que celle de toute son institution à poursuivre aux côtés des forces de la Gendarmerie les missions régaliennes de protection des Maliens. Il a également profité de l'occasion pour évoquer la panoplie de sites que la Police nationale et la Gendarmerie nationale ont la charge de sauvegarder ainsi que les diverses missions qu'elles accomplissent ensemble, notamment la sécurisation du site aéroportuaire, le contrôle des axes routiers, sans oublier les patrouilles régulières.



Appréciant la démarche de son hôte du jour, le général de brigade Moussa Toumani Koné a affirmé que les forces de défense et de sécurité du Mali constituent une seule arme ayant pour vocation de veiller à la quiétude des citoyens maliens. Pour y arriver, il est nécessaire qu'elles mutualisent leurs efforts.



Pour sa part, le patron de la Gendarmerie nationale a donné l'assurance qu'il ne ménagerait aucun effort pour le raffermissement des liens de collaboration entre les deux forces.







Boubacar Païtao