Googan Tan : Algérie-Mali : la discorde et le blocus Publié le samedi 24 mai 2025

La confrontation jusque-là feutrée entre l'Algérie et le Mali a franchi un cap décisif lors de la réunion de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à Jakarta en Indonésie du 14 au 15 mai dernier.



Le représentant malien y a réitéré les accusations d'ingérence d'Alger auprès des djihado-rebelles maliens. En retour, les autorités algériennes ont qualifié ces propos de "délirants".





En plus, le différend dépasse la sphère diplomatique pour prendre une tournure économique préoccupante, notamment dans le nord du Mali, historiquement tributaire d'un commerce transfrontalier informel, mais vital. Selon "Mondafrique", l'Algérie aurait discrètement durci ses restrictions commerciales vers le sud, freinant le passage des marchandises subventionnées destinées aux régions voisines. "Ce blocus officieux frappe de plein fouet des villes comme Ménaka, où le prix de l'essence a grimpé jusqu'à 7 000 francs CFA le litre" (source "Mondafrique"). En s'attaquant à un pilier de l'économie de subsistance, Alger applique une pression à la fois sourde et dévastatrice, transformant un contentieux virtuel en réalité tangible.



Cette stratégie de strangulation progressive bloque les flux vitaux : carburant, sucre, ciment, huile... L'objectif de Tebboune semble clair : affaiblir les zones loyales à Bamako au profit des groupes dociles à la ligne d'Alger. Cette politique engendre un profond déséquilibre économique et social, aggravant la précarité d'une région déjà ravagée par une décennie de guerre asymétrique et de dépendance à des réseaux de survie.





Ironie tragique, certains de ces circuits informels, parfois qualifiés de criminels assuraient un minimum d'approvisionnement. Leur interruption brutale désorganise l'économie de guerre locale.



Dans cette crise, l'Algérie de Tebboune se révèle sous un nouveau jour : non plus médiateur apparent, mais acteur direct d'un jeu régional cynique. Alger distingue désormais les "bons Touaregs", ceux qui acceptent sa médiation, des "mauvais", restés fidèles à l'unité nationale malienne. Cette gestion sélective alimente un ressentiment croissant et révèle, selon plusieurs observateurs, un mépris latent pour les autres populations du Mali. Des témoignages sur le terrain confirment cette dérive et l'opinion publique malienne, de plus en plus lucide, perçoit à présent les rouages de ce double jeu.



Quant à Tebboune, président par accident, il multiplie les bras de fer diplomatiques : Israël, Maroc, France, Libye, Soudan et dorénavant le Mali. Sa politique étrangère semble guidée davantage par la paranoïa que par une vision.



Pendant ce temps, l'humour populaire en Algérie ne s'y trompe pas : on y brocarde un président "quémandant un visa touristique", prêt à troquer l'honneur révolutionnaire contre un poste de caissier chez Carrefour.



Même sa vision des Touaregs semble réduite à un cliché : un folklore pittoresque tant qu'ilss restent docile, priver de tout dès qu'ils revendiquent. Enfermée dans une nostalgie de grandeur régionale, l'Algérie actuelle oublie les solidarités fondatrices. Bamako fut pourtant un acteur clé de la lutte pour l'indépendance algérienne, un fait aujourd'hui gommé des récits officiels.



Dans cette nouvelle guerre froide sahélienne, l'Algérie, sous la houlette de Tebboune et de son ministre Attaf, apparaît comme une puissance régionale en déclin, isolée, rongée par ses contradictions internes et incapable de redéfinir son rôle dans un monde en mutation. Elle s'éloigne chaque jour un peu plus de la solidarité africaine qu'elle clame dans ses discours, pour se perdre dans des stratégies court-termistes, nocives, et à terme contre-productives.



Je le répète : Tebboune n'est plus ni notre frère, ni notre ami.



Heureusement, les hommes passent, les nations demeurent.



Ben Bella et Modibo Keïta doivent se retourner dans leurs tombes, atterrés.



Seidina Oumar DICKO