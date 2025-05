CAN Juniors : Une grande première pour l’Afrique du Sud - abamako.com

CAN Juniors : Une grande première pour l'Afrique du Sud

En s’imposant face au Maroc (1-0) le dimanche dernier au Caire en Egypte, l’Afrique du Sud a décroché le premier titre U20 de son histoire en Coupe d’Afrique des nations. Un exploit signé Gomolemo Kekana, auteur d’un bijou en seconde période.



Une frappe sèche du droit, enroulée avec justesse depuis l’extérieur de la surface, vient se loger dans la lucarne marocaine. La VAR valide. Gomolemo Kekana vient d’écrire une page d’histoire. Pour la première fois, les Amajita (les jeunes Sud-Africains) s’imposent en finale d’une CAN U20, eux qui n’y avaient plus goûté depuis 1997... Déjà face au Maroc. Car cette fois, les Sud-Africains ont fait tomber un adversaire nord-africain, chose jamais réalisée auparavant dans ce tournoi. Une manière de briser le plafond de verre, tout en entrant dans le cercle fermé des 12 nations titrées à ce niveau.



Une finale tendue, tactique et cadenassée, où les défenses ont pris le pas sur les attaques. Jusqu’à ce missile signé Kekana, le match était verrouillé. Le Maroc, dominateur en première période grâce aux initiatives de Jones El Abdellaoui et Ilias Boumassaoudi, butait sur un Fletcher Lowe encore impérial dans ses cages (meilleur total d’arrêts du tournoi : 24). Battue d’entrée par l’Égypte, l’Afrique du Sud a su se reconstruire, franchissant les obstacles un à un (RDC, Nigeria, puis Maroc). Sans jamais briller offensivement — seulement neuf buts inscrits dans tout le tournoi — mais avec une rigueur défensive exemplaire, incarnée par Tylon Smith et Sfiso Timba, qui ont éteint les dernières velléités marocaines.



Invaincus en 14 matches de Can U20 dans le temps réglementaire, les Lionceaux de l’Atlas tombent au pire moment. Le rêve d’un deuxième sacre s’évanouit. Pourtant plus inspirés en début de match, les hommes d’Abdelouahed Benhsain ont manqué de réalisme et de tranchant quand il le fallait.



Après le Sénégal en 2023, c’est au tour de l’Afrique du Sud de s’inviter parmi les nouveaux champions du continent. Une victoire fondatrice pour une génération qui aura marqué les esprits par sa résilience et sa solidarité.



Bangaly, avec Cafonline.com