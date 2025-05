Charte pour la paix et réconciliation : Bientôt la version finale - abamako.com

Charte pour la paix et réconciliation : Bientôt la version finale Publié le samedi 24 mai 2025 | Mali Tribune

Fin du Dialogue inter-Maliens : le rapport final remis au Président de la Transition

Après la phase consultative, la commission de rédaction de la charte pour la paix et la réconciliation compte entamer dans les jours à venir, la phase de restitution de la charte pour la paix, aux membres du gouvernement. Et après, le document tout fini sera remis au président de la transition Assimi Goïta.



Mercredi 21 mai 2025 les membres de la commission de rédaction de la charte pour la paix et la réconciliation nationale, était au CICB, en assemblée plénière enfin de finaliser la charte qui sera très prochainement restituée aux membres du gouvernement.



En marge de la plénière, les experts, Ousmane Sow, le général Ismaïla Cissé dit Ila et le professeur Oumar Kamara K, ont animé des points de presse.



A en croire les experts, la charte pour la paix, est prête. « Nous sommes en train d’élaborer les derniers passages. Nous sommes en train de préparer la restitution », a tout d’abord rassuré le professeur Oumar Kamara K, membre de la commission.



Après cette phase, les membres de la commission de rédaction de la charte vont rencontrer les membres du gouvernement pour une restitution. « Cette phase va permettre de prendre en compte les observations des ministres ».



Selon les experts, une fois fini avec la restitution aux membres du gouvernement, la charte sera officiellement remise au président de la transition Assimi Goïta. Et après, il sera aux Maliens de décider si la charte doit passer par referendum ou par le CNT afin d’être une loi », a fait savoir le général Ismaïla Cissé.



La charte aujourd’hui compte 105 articles et traite plusieurs thématiques portant sur des aspects comme : Paix et réconciliation, Sécurité et défense, éducation et surtout la justice. Le Professeur Kamara K, de préciser : «La charte sera le document de référence pour toute initiative, action et activité qui concourt à la paix, sécurité, cohésion sociale, à la réconciliation nationale et au vivre ensemble au Mali ».



Koureichy Cissé