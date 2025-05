Journée internationale des ressources humaines : Pourquoi le Mali ne célèbre-t-il pas ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Journée internationale des ressources humaines : Pourquoi le Mali ne célèbre-t-il pas ? Publié le samedi 24 mai 2025 | Mali Tribune

Tweet

Le constat est amer et chacun le reconnaît : aujourd’hui, le premier défi du Mali est celui des ressources humaines.



Les rapports, études et diagnostics de différentes structures, le confirment. Un manque de vision et de stratégies a abouti à un manque de ressources humaines qualifiées adaptées aux besoins du marché ; à un manque de systèmes de gestion performants et à un manque de reconnaissance institutionnelle de la fonction RH. Dans de nombreux secteurs (notamment la santé et l’éducation), le climat social est en ébullition. Et pourtant, pendant que le monde entier consacre une journée entière à reconnaitre, à célébrer les acteurs de la gestion des ressources humaines et à repenser la fonction RH, le Mali reste en marge, indifférent à un rendez-vous qui pourrait contribuer à impulser une véritable dynamique nationale en faveur du capital humain.







Instituée en 2019 par l’Association Européenne pour le Management des Ressources Humaines (EAPM), la Journée Internationale des Ressources Humaines (JIRH) est célébrée le 20 mai de chaque année dans de nombreux pays à travers le monde.



La Journée Internationale des RH est un moment de mobilisation, de réflexion collective, de plaidoyer des professionnels pour faire progresser les politiques et les pratiques RH dans les organisations publiques et privées.



En effet, à l’image des autres journées internationales, elle constitue un moment : de réflexion collective sur les défis liés à la gestion du capital humain et leurs enjeux; de reconnaissance pour les professionnels RH, qui œuvrent à l’ombre pour le développement des talents; de reconnaissance de l’avancée des efforts dans un domaine donné ; de reconnaissance du rôle stratégique de la fonction RH dans les organisations; d’engagement stratégique: des volontés politiques et des ressources autour de la question cruciale de la gestion du capital humain ; de la modernisation des pratiques RH à l’heure du numérique et de l’intelligence artificielle; de la promotion du dialogue social, de l’inclusion et de la qualité de vie au travail.



Le thème retenu pour 2025, « Humanify AI - Diriger les RH ensemble : une nouvelle façon de diriger dans un monde numérique », incarne les enjeux du moment : un leadership RH capable de conjuguer progrès technologique et humanisme ; performance organisationnelle et bien-être au travail.







Pourquoi le Mali est-il absent de cette dynamique mondiale ?



Pourquoi un désintérêt pour une journée qui aurait tout son sens dans le contexte malien ?



L’absence de célébration de la JIRH au Mali interroge. Symptomatique d’un désintérêt institutionnel pour la fonction RH, reléguée à un rôle administratif au lieu d’être au cœur de la stratégie de développement, plusieurs explications peuvent être avancées :



-La JIRH n’est pas portée par une organisation internationale (Onu, OIT, etc.) et n’est donc pas inscrite dans le calendrier officiel des États. Elle ne s’impose pas aux pouvoirs publics. Sa diffusion repose sur la mobilisation des associations et communautés RH. Ce qui réduit sa visibilité et son poids auprès des États.



-L'absence de relais locaux : la JIRH émane d’une association européenne dont les associations professionnelles maliennes ne sont pas membres ; elles ne sont pas non plus dans les réseaux professionnels internationaux qui célèbrent cet événement.



-Une méconnaissance de l’événement : peu d’acteurs maliens, y compris au sein des organisations RH, connaissent cette initiative ou en perçoivent les enjeux.



-L’absence de reconnaissance institutionnelle du rôle stratégique des RH réduit la portée de toute initiative en ce sens.







Et pourtant, le Mali a tout à gagner



Ce silence est le reflète du retard institutionnel dans la prise en compte du capital humain comme levier central de développement. Pourtant, cette journée pourrait être une opportunité pour faire avancer les choses.



Célébrer la JIRH au Mali ne relève pas d’un simple geste symbolique. C’est un acte fort qui permettrait de : Mettre en lumière les enjeux du capital humain dans les politiques publiques ; Créer une culture de reconnaissance des professionnels RH, souvent peu valorisés ; Stimuler le débat sur la formation, la carrière et la contribution des ressources humaines au développement du pays ; Faire émerger une conscience collective sur la nécessité de structurer le secteur RH et d’investir dans le développement des compétences.







De bonnes raisons de célébrer la JIRH au Mali



Au Mali, plusieurs raisons militent en faveur de l’inscription de notre pays dans cette dynamique internationale :



-Inscrire le Mali dans la dynamique RH mondiale pour ne pas rester en marge des évolutions du métier; participer aux échanges de bonnes pratiques, des outils et innovations à l’échelle mondial;



-Valoriser la fonction RH dans le paysage institutionnel, administratif et économique ou elle est réduite à un rôle administratif ;



-Sensibiliser les entreprises et les administrations à l’importance d’une gestion moderne et stratégique des RH ;



-Faire connaître le cadre juridique et institutionnel de la gestion des ressources humaines;



-Mettre en lumière les bonnes pratiques des entreprises et des administrations maliennes ;



-Ouvrir et stimuler le débat sur l’enseignement et la formation RH dans les universités et les écoles à l’heure de la transformation des métiers ;



-Faire connaître les auteurs, les chercheurs et les publications RH en matière de gestion du capital humain ;



-Promouvoir les solutions numériques made in Mali : logiciels, plateformes, start-ups RH innovantes ;



-Exporter l’expérience malienne en matière de GRH en contribuant aux réflexions internationales, en assurant des prestations de service dans certains domaines spécifiques de la GRH (intérim, études et consultations, dialogue social, gestion des agents publics, initiatives d’insertion des jeunes, dispositifs de formation continue) ;



-Renforcer la communauté RH nationale en tissant des liens entre les secteurs public, privé, et les prestataires de service RH ;



-Favoriser l’émergence d’une politique nationale du développement des compétences qui place les RH au cœur de la modernisation de l’Administration, à l’heure du numérique et de l’intelligence artificielle ;



-Encourager une culture nationale de reconnaissance et de l’éthique professionnelle.





Donner toute sa place à la gestion du capital humain : un enjeu national



À l’heure où le Mali aspire à une réforme profonde de ses institutions, de son administration et de son économie, il est impératif de mettre le capital humain au cœur de la refondation.



Ignorer la JIRH, c’est négliger une occasion de remettre cette fonction essentielle à sa juste place.



Célébrer la JIRH au Mali, n’est ni céder à un effet de mode, ni un luxe mais une nécessité stratégique.



C’est poser un acte fondateur : celui de reconnaître que le développement durable, la paix sociale et la performance économique ne peuvent être atteints sans des hommes et des femmes bien formés, bien encadrés, bien gérés.



De ce fait, cet évènement pourrait constituer un point d’ancrage pour impulser une nouvelle dynamique en vue de moderniser les pratiques et encourager la professionnalisation de la fonction RH.



L’avenir du Mali se jouera sur sa capacité à mobiliser et à valoriser son capital humain. La JIRH peut en être un levier. Car le développement, dans toutes ses dimensions, est d’abord une affaire de vision, d’engagement, de compétences et de leadership.



Dans un pays où le développement du capital humain est le défi prioritaire, les ressources humaines méritent leur journée, leur place et leur reconnaissance.







Nouhoum Diakité