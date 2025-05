Ambassadeur Troy Fitrell, bureau des affaires africaines du département d’état américain : "Vers l’investissement et non l’assistance" - abamako.com

Ambassadeur Troy Fitrell, bureau des affaires africaines du département d'état américain : "Vers l'investissement et non l'assistance" Publié le samedi 24 mai 2025 | Mali Tribune

Le haut fonctionnaire du Bureau des affaires africaines du Département d’État américain, Ambassadeur Troy Fitrell, a indiqué que stratégie de la nouvelle administration est de définir comment mettre en avant ce qui fonctionne réellement dans un partenariat avec l'Afrique. Il affirme que Washington adore les slogans qui riment, et la stratégie « le commerce, pas l’aide» » s’y prête parfaitement.



L'ambassadeur Fitrell a animé le 20 mai dernier, un point de presse numérique organisé par le pôle médias régional Afrique du Département d'État américain. L'invité du jour a fait le point sur sa mission de diplomatie commerciale en Afrique de l’Ouest et présenté la nouvelle stratégie de diplomatie commerciale du Département d’État américain pour l’Afrique subsaharienne.





A l'entendre, le commerce reflète bel et bien un échange entre partenaires égaux, participants à une activité, contrairement au paradigme axé sur l’assistance que les Etats-Unis avaient connu par le passé, qui impliquait un donateur et un bénéficiaire et qui imposait volonté des USA de façonner la situation dans un pays plutôt que de la laisser négocier d’égal à égal. Il dira que son pays avait été défini pendant des décennies par un paradigme axé sur l'assistance. C'est pourquoi, la nouvelle administration évolue très directement et très intentionnellement vers une stratégie axée sur l'investissement, basée sur ce qu'elle a constaté et qui fonctionne réellement au fil des décennies. "La stratégie est donc de définir comment mettre en avant ce qui fonctionne réellement dans un partenariat avec l'Afrique", a-t-il expliqué.





Il a souligné que la semaine dernière, à Abidjan, il a conclu six protocoles d'accord avec le gouvernement hôte, ainsi que six nouveaux contrats d'une valeur de plus de 550 millions de dollars. De plus, rien qu'au cours des cent premiers jours de l’administration Trump, 33 nouveaux contrats d'une valeur de plus de 6 milliards de dollars ont été conclus. "Il s'agit d'une formidable avancée économique entre l'Amérique du Nord et l'Afrique, et c'est important. Ce genre de succès est important", a conclu l'ambassadeur, Troy Firtrell.



Ibrahima Ndiaye