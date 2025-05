Europa League : Bissouma, comme Kanouté et trois autres Maliens - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Europa League : Bissouma, comme Kanouté et trois autres Maliens Publié le samedi 24 mai 2025 | Mali Tribune

Tweet

En remportant la finale de l’Europa League le mercredi soir à Bilbao, Yves Bissouma est devenu le 5e Malien à s’adjuger du trophée de cette compétition interclubs européenne.



La finale de l’édition 2025 de l’Europa League s’est disputée le mercredi 21mai en Espagne au stade San Mamés de Bilbao. Face à Manchester United, Tottenham s’est imposé sur le score de 1 but à 0. L’unique réalisation de la partie porte la signature de Brennan Johnson en fin de première période. Avec cette victoire, le club d’Yves Bissouma met fin à une attente de trophée qui aura duré 17 ans. Cerise sur le gâteau, le club du capitaine des Aigles du Mali qui a joué l’intégralité de cette finale se qualifie par la même occasion à la prochaine édition de la Ligue des champions. Une compétition à laquelle son classement (17e) dans le championnat anglais ne lui permettait de se qualifier, mais que le fait de remporter l’Europa league lui octroie automatiquement ce droit. Dans son compte-rendu de la finale, l’Uefa qui est l’instance organisatrice de la compétition, a ainsi résumé le match : « La première mi-temps a été un véritable bras de fer, les deux équipes peinant à trouver leurs marques en Europa League. Amad Diallo a tenté une frappe précoce et Destiny Udogie a menacé sur le côté gauche des Spurs, mais les deux équipes avaient du mal à se lancer dans leur finale d'Europa League ; le match était tendu, très haché. Le match semblait se diriger vers un score nul à la mi-temps, mais une belle action sur la gauche, impliquant Richarlison et Rodrigo Bentancur, a permis à Pape Matar Sarr de centrer. Brennan Johnson a touché le ballon en premier, il a ricoché sur Luke Shaw avant que Johnson ne le touche à nouveau du bout du pied. Chanceux? Oui. Les Spurs s'en sont-ils souciés ? Non. Manchester United est apparu en seconde période avec plus de souffle et a failli égaliser à la moitié de la mi-temps lorsque Micky van der Ven a brillamment repoussé une tête de Rasmus Højlund qui se dirigeait vers le but. Bruno Fernandes et le remplaçant Alejandro Garnacho ont menacé, mais, pour l'essentiel, les Spurs étaient relativement à l'aise. »



Pour son premier trophée majeur européen, Yves Bissouma rejoint le cercle très fermé des Maliens champions d’Europe. En Europa League, il devient le 5e Malien à gagner cette compétition après Mohamed Lamine Sissoko (Valence), Fréderic Oumar Kanouté (Séville), Almamy Touré (Eintracht Frankfurt) et El Bilal Touré (Atalanta).



Moussa Bangaly