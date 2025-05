Relecture des textes sur la presse : Siguida Herema et partenaires en conclave - abamako.com

Relecture des textes sur la presse : Siguida Herema et partenaires en conclave Publié le samedi 24 mai 2025 | Mali Tribune

Le réseau Siguida Herema en partenariat avec Search for Common Ground et l’Urtel, avec le soutien financier de la coopération belge au développement, a organisé un atelier consultatif de deux jours visant à répertorier les textes encadrant la presse au Mali, ainsi que des messages de plaidoyer en faveur d’un cadre légal et plus adapté.



La séance s’est déroulée entre le 14 et 15 mai, à la Maison de la presse de Bamako.



Selon Aminata Yattara, du réseau Siguida Herema, l’atelier consultatif se présente dans le cadre du projet ‘’Siguida Herema’’. A ses dires, un programme de 2 ans et 6 mois ayant Mopti, Gao et le district de Bamako comme zones d’interventions et cela dans l’optique de renforcer la participation citoyenne et le dialogue démocratique à travers un environnement médiatique plus favorable.



L’atelier a réuni une vingtaine de médias publics et privés, la Haute Autorité de la Communication (HAC), l’Urtel, les sociétés civiles et le responsable de la maison de la presse. Pour ne citer que les doyens Mahamane Hameye Cissé, Sadou Abdoulaye Yattara, Alexis Kalambry entre autres, avec comme objectif principal : élaborer un répertoire exhaustif et accessible des textes régissant la presse malienne et de formuler un message de plaidoyer collectif en vue de reformer et d’harmoniser le cadre juridique actuel.



L’atelier a également mis en lumière une revue critique du cadre législatif et règlementaire de la presse. Au cours des travaux, il a été rappelé que depuis 2021, les faitières de la presse en collaboration avec les institutions de l’Etat, le ministère de la communication, des représentants de la justice ont procédé à des relectures des textes régissant la presse au Mali. Ces travaux n’ont pas porté fruit jusqu’à ce jour.



Les échanges ont également porté sur les limites dans le dispositif légal en vigueur, notamment la lenteur du processus de relecture et d’adoption des textes entamés depuis 2021. Plusieurs recommandations ont été faites : l’adoption d’une loi sur l’accès à l’information, le renforcement du rôle et de l’indépendance de la Hac ; Une représentation accrue des journalistes dans les organes de régulations et la mise en place de mécanismes concrets d’appui à la presse indépendant.



Pour les perspectives de plaidoirie, le point a été fait également pour l’ouverture urgente d’un cadre formel de concertation entre les faitières de la presse et les autorités compétentes, afin d’accélérer l’adoption des textes révisés. Pour les participants, ces journées de réflexion marquent un pas décisif vers une presse plus libre et mieux encadrée au service de la démocratie du Mali.