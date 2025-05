Renvoi du procès Bouare Fyli Sissoko et autres : Les accusés à la barre le 2 juin - abamako.com

Politique
Renvoi du procès Bouare Fyli Sissoko et autres : Les accusés à la barre le 2 juin
Publié le samedi 24 mai 2025 | Mali Tribune

À la demande des avocats de la défense, les jurés de la Cour d’assises spéciale pour les crimes économiques et financiers ont décidé de reporter le procès de Bouaré Fily Sissoko et de ses co-accusés au 2 juin 2025. Les conseils de la défense ont invoqué la détérioration de l’état de santé de leur cliente.



Ce jeudi 22 mai 2025, le procès portant sur l’achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires, impliquant l’ex-ministre de l’Économie et des Finances, Bouaré Fily Sissoko, ainsi qu’une dizaine d’autres accusés, s’est rouvert sous haute surveillance.



Dès 8h, la grande salle d’audience de la Cour d’appel de Bamako était bondée avant même l’arrivée des prévenus.



À 9h, Mahamadou Camara, ancien ministre et directeur de Cabinet de la présidence, a été le premier à faire son entrée. Une trentaine de minutes plus tard, les hauts gradés de l’armée Nouhoum Dabitao et Moustapha Drabo, sous escorte d’une unité d’élite de la gendarmerie, ont également rejoint la salle.



À 10h, Bouaré Fily Sissoko est arrivée à bord d’une ambulance médicalisée et a été transportée sur une civière, accompagnée de deux médecins veillant sur son état de santé. Son entrée a suscité une vive émotion parmi l’assistance, certains allant jusqu’à verser des larmes.



Une fois la Cour installée, son président, Bamassa Sissoko, conseiller à la Cour suprême de Bamako, a invité les deux médecins à la barre afin d’évaluer la condition physique Bouaré Fily Sissoko (principale accusée dans cette affaire) avant d’ouvrir les débats. Évasifs, les médecins ont néanmoins indiqué qu’elle ne pouvait rester assise longtemps en raison de troubles neuromusculaires.



Les avocats de la défense ont alors formulé deux requêtes : le report du procès et la mise en liberté provisoire de tous les accusés. Me Tounkara, avocat principal de Fily Sissoko, a dénoncé une situation qui, selon lui, conduit à un "procès des cadavres" au Mali, évoquant l’image de sa cliente allongée sur un lit médicalisé devant la Cour.



Le parquet général et le contentieux de l’État ont rapidement répliqué, rejetant les arguments de la défense. Kokè Coulibaly, substitut du procureur général de la Cour d’appel de Bamako, a affirmé que la justice ne cherchait pas à déshumaniser la situation et a insisté sur le fait qu’aucun rapport médical ne confirmait une incapacité totale de l’accusée à assister au procès.



"On l’a amenée sur une civière pour nous faire croire à une situation critique", a déclaré le parquet, tout en soutenant la tenue du procès.



Face aux tensions entre les deux camps, la Cour s’est retirée pour statuer sur les requêtes soulevées.



Finalement, elle a rejeté la demande de mise en liberté provisoire formulée par la défense, tout en prononçant le report de l’audience dans deux semaines, précisément au 2 juin 2025. Cela, afin de permettre à Fily Sissoko de se rétablir partiellement.



Ousmane Mahamane