Église catholique du Mali : Le défi de codifier le protocole Publié le samedi 24 mai 2025 | Mali Tribune

Du 16 au 17 mai 2025, le Centre Abbé David a accueilli un atelier national consacré aux règles de protocole dans les cérémonies officielles de l’Église catholique au Mali, organisé par le Mouvement des cadres et responsables chrétiens (MCRC).



Cet événement de deux jours visait à renforcer et harmoniser les pratiques protocolaires au sein de l’Église, tout en élaborant un manuel de référence destiné aux acteurs impliqués dans l’organisation des célébrations.







L’atelier a rassemblé des responsables ecclésiales, des experts en liturgie et en protocole, ainsi que des représentants religieux et laïcs des diocèses de Mopti, San, Kayes, Sikasso, Ségou et de l’archidiocèse de Bamako. La formation a été assurée par l’ambassadeur Mathias Diarra, spécialiste du protocole de la République et le liturgiste Abbé Joseph Dembélé. Les participants ont approfondi leur connaissance des normes régissant les cérémonies religieuses.



Dans son discours d’ouverture, Abbé Abel Kassogué, représentant de la Conférence épiscopale, a souligné l’importance des règles fondamentales du protocole. "Le respect des personnes et des institutions est essentiel. Une bonne maîtrise du protocole permet aux agents pastoraux, responsables de l’Église et fidèles de garantir la sacralité et la dignité des célébrations religieuses", affirmé M. Kassogué.



Au fil des interventions, plusieurs thématiques clés ont été abordées : L’organisation des cérémonies officielles dans les lieux de culte, la gestion des invitations et l’accueil des invités ; la préséance entre autorités ecclésiastiques et civiles, la coordination des équipes liturgiques et protocolaires et l’usage des symboles religieux dans les contextes officiels.



L’atelier a également permis d’entamer la rédaction d’un manuel de protocole destiné à uniformiser les pratiques à travers le pays. "Actuellement, chacun agit selon ses intuitions et préférences. Ce document de référence permettra aux responsables d’adopter des pratiques cohérentes, renforçant ainsi l’organisation et la crédibilité de nos célébrations", a expliqué Abbé Joseph Dembélé.



Les échanges ont été enrichis par des sessions interactives et des discussions approfondies. Les participants ont exprimé leur satisfaction quant à l’initiative et ont souligné la nécessité de diffuser ces acquis au sein de leurs communautés.



"Ces interventions m’ont permis de réaliser que certaines pratiques observées lors de nos cérémonies ne respectaient pas les normes liturgiques. Ainsi, de retour dans nos différentes communautés, chaque délégué devra transmettre les enseignements acquis au cours de ces deux jours de formation, afin d’instaurer des célébrations plus respectueuses et conformes aux exigences liturgiques dans nos lieux de culte", confie Dr. Véronique Dembélé, membre du MCRC, Diocèse de San.



Cet atelier marque une avancée décisive vers une Église catholique malienne mieux organisée et toujours fidèle à sa mission, garantissant des célébrations empreintes de solennité et de respect.







Regina Dena



(Stagiaire)