Crise alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre : Le Pam tire la sonnette d'alarme Publié le samedi 24 mai 2025 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Le Programme alimentaire mondial (PAM)

La situation alimentaire en Afrique de l’Ouest et du Centre atteint des niveaux critiques. Le Programme alimentaire mondial (Pam) alerte sur une aggravation inquiétante de la faim, alors que les besoins humanitaires atteignent des records préoccupants, notamment au Mali où l’insécurité et les défis économiques exacerbent la crise.



Selon les dernières estimations du Pam publiées le 9 mai 2025, plus de 36 millions de personnes peinent déjà à satisfaire leurs besoins alimentaires dans la région.



Ce chiffre pourrait grimper à 52 millions entre juin et août, période de soudure où la faim atteint son pic. Parmi elles, près de 3 millions de personnes seront en situation d’urgence alimentaire, nécessitant une aide immédiate.



Le Mali, en particulier, fait face à une dégradation préoccupante de sa situation alimentaire. Dans plusieurs régions du pays, l’accès à une nourriture suffisante devient de plus en plus difficile, en raison des conflits armés et du manque de ressources agricoles.



Plusieurs facteurs expliquent cette détérioration rapide :



Des millions de personnes ont perdu leurs moyens de subsistance à cause des conflits, notamment au Mali où l’instabilité freine la production agricole, la hausse des prix des denrées de base rend l’accès à la nourriture extrêmement difficile pour les populations vulnérables.



Les conditions climatiques extrêmes, notamment Sécheresses prolongées, inondations et autres catastrophes naturelles perturbent les récoltes et réduisent la disponibilité des aliments. Le Pam subit aussi une réduction de 40 % de ses ressources, limitant ainsi sa capacité à répondre aux besoins croissants. Face à cette crise, le Pam appelle à une mobilisation internationale immédiate pour éviter une catastrophe humanitaire.



Sans financement supplémentaire, près de 5 millions de personnes risquent d’être privées d’assistance alimentaire vitale, dont une proportion significative au Mali. Margot van der Velden, directrice régionale du Pam pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, souligne l’urgence de la situation.



"Nous sommes à un moment décisif où des millions de vies sont en jeu. Sans financement immédiat, nous serons contraints de réduire davantage le nombre de personnes aidées et la taille des rations alimentaires."



L’aggravation de la faim en Afrique de l’Ouest et au Mali est un signal d’alarme qui ne peut être ignoré. Sans une réponse rapide et coordonnée, des millions de vies seront en danger.



Il est impératif que la communauté internationale prenne des mesures concrètes pour éviter une catastrophe alimentaire de grande ampleur.







Ousmane Mahamane