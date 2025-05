Comité ministériel de développement de l’AES : Concrétiser la vision - abamako.com

Comité ministériel de développement de l'AES : Concrétiser la vision Publié le samedi 24 mai 2025 | Mali Tribune

Rencontre ministérielle de la Confédération des États du Sahel

Les 21 et 22 mai 2025, le Centre international de conférence de Bamako (CICB) a accueilli une réunion stratégique des experts de la Confédération de l’AES. Cette rencontre avait pour objectif principal l’opérationnalisation des actions prioritaires du pilier "développement", afin de donner corps à la vision des trois chefs d’État de l’Alliance.



Lors du premier sommet de l’AES, le 6 juillet 2023 à Niamey, les dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont acté l’élargissement de leur coopération stratégique.



Initialement axée sur la lutte contre le terrorisme, leur collaboration s’étend désormais aux domaines de la diplomatie et du développement économique.



Depuis, le Mali, qui assure la présidence tournante de la Confédération, accueille régulièrement des réunions d’experts et des rencontres interministérielles. Ces échanges sont essentiels pour mettre en œuvre la vision des chefs d’Etat.



Dans cette dynamique, la réunion des experts de l’AES, s’est concentrée sur la mise en œuvre des actions prioritaires du pilier "développement". Parmi les mesures phares examinées, la création de la Banque confédérale pour l’investissement et le développement (BCID) a occupé une place centrale.



Le ministre malien de l’Économie et des Finances, Alhousseiny Sanou, également président du comité de pilotage de la réunion, a souligné l’importance stratégique de cette initiative.



"La BCID sera un outil essentiel pour financer des projets structurants dans des secteurs stratégiques. Elle mobilisera des ressources à grande échelle afin de soutenir le développement des infrastructures, notamment dans l’énergie, le transport et l’agriculture", précise le ministre Sanou.



À l’issue de cette réunion, les ministres de l’Économie et des Finances des trois pays se réuniront ce vendredi à Bamako afin d’examiner les conclusions des experts.



Cette rencontre ministérielle devrait permettre d’activer les décisions prises, marquant ainsi une avancée significative vers la concrétisation du projet de développement de l’AES.







Ousmane Mahamane