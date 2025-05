Soutien total des ligues régionales à la FMA : Un cinglant désaveu pour la DNSEP ! - abamako.com

La justice saisie pour suspendre la décision du retrait de l'agrément



Le retrait de l'agrément à la Fédération Malienne d'Athlétisme dirigée par Mme Sangaré Aminata Kéïta, vient d'être dénoncé par plusieurs ligues régionales à travers des lettres de soutien au bureau fédéral. Ce qui est un désaveu pour le Directeur national des Sports et de l'Education Physique, Alou dit Boubou Diallo, signataire de la " fameuse " décision. Ce n'est pas tout. Le bureau fédéral vient de déposer une requête dans un tribunal de la place afin de suspendre cette décision purement " illégale ".



Le dossier concernant le retrait de l'agrément à la Fédération Malienne d'Athlétisme par la Direction nationale des sports et de l'éducation physique (DNSEP) vient de connaitre uns nouveau rebondissement avec le soutien apporté par plusieurs acteurs notamment les ligues régionales. Il s'agit des ligues de Koulikoro, de Ségou, de Sikasso, de Tombouctou. Sans oublier certains districts dont celui de Dioïla.



En d'autres termes, ils ne sont pas prêts à collaborer avec le Comité de normalisation mis en place et dirigé par Adama Koné. Ils jugent cette décision "illégale et illégitime".





Mme Sangaré Aminata Keita



"Suite à la lettre de retrait de l'agrément de la DNSEP que nous jugeons illégale et illégitime. Nous, Ligue régionale d'Athlétisme de Koulikoro, affirmons un soutien indéfectible à notre fédération", souligne le président de la ligue, Sékou Diakité, et celui de la ligue de Tombouctou, Abdoulaye Youssouf. Et le président de la Ligue de Ségou, Baba Koné, a exprimé, quant à lui, son soutien total et indéfectible à la Fédération Malienne d'Athlétisme dirigée avec engagement et responsabilité par Mme Sangaré Aminata Kéïta. "Nous restons fermement engagés aux côtés des instances légitimes de notre discipline et nous vous encourageons à poursuivre vos efforts pour le développement de l'athlétisme malien", déclare les présidents des ligues de Ségou et de Sikasso.





Même avis pour certains présidents des districts. "Nous, District d'athlétisme de Dioïla, affirmons un soutien indéfectible à notre fédération", précisera le président du district de Dioïla, Moussa Fomba.



Selon nos informations, la Fédération Malienne d'Athlétisme vient de déposer une requête dans un tribunal pour la suspension de la décision de la Dnsep puisqu'elle estime "illégale". C'est dire que le bureau fédéral veut aller jusqu'au bout dans cette affaire.



Rappelons que c'est par une lettre en date du 30 avril 2025 que le directeur national des sports et de l'éducation physique (DNSEP), Alou dit Boubou Diallo, a décidé de retirer la délégation de pouvoir à la Fédération malienne d'athlétisme. Et sans aucun "argument valable" qui justifie ce retrait. Il évoque des motifs sans argument. "Il avait été recommandé à celle-ci (Fédération) de convoquer une assemblée générale extraordinaire avant le 25 novembre 2023, conformément au quorum du 21 novembre 2021pour adopter les textes actuels à l'arrêté du 11 mai 2022 fixant statut-types des fédérations nationales sportives et d'organiser l'assemblée générale extraordinaire conformément aux statuts". Voilà les raisons évoquées par le DNSEP. Avant de préciser : "Suite à l'échec de ces différentes tentatives d'apaisement entre les acteurs de la Fédération malienne d'athlétisme, j'ai l'honneur de vous notifier par la présente, le retrait de l'agrément conformément à l'arrêté du 28 septembre 1998 fixant les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément aux associations sportives, groupements sportifs et aux fédérations nationales sportives. Par conséquent, un Comité de normalisation sera mis en place dans les meilleurs délais pour toutes fins utiles".



En tout cas, ce retrait a été fait en violation flagrante des textes puisqu'il y a des procédures pour cela. D'ailleurs, un directeur national des sports n'est pas habilité à retirer une délégation, selon les textes. "Il s'agit tout simplement d'une ingérence du département des Sports dans la gestion interne de la FMA et d'un règlement de compte contre cette fédération pour avoir refusé de violer ses textes", nous a précisé l'un des membres de la FMF. Avant de préciser en ces termes : "Selon la loi sur le sport, en son article 183, c'est le ministre des Sports qui peut retirer l'agrément à une fédération et non le DNSEP. Et cela après l'avis du Cnosm. Comme on peut le constater, la procédure n'a pas été respectée".







El Hadj A.B.HAIDARA