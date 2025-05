Situation de trésorerie à la BCI-Mali : Mme Haïdara Zéinabou Kouréichy limogée ! - abamako.com

News Société Article Société Situation de trésorerie à la BCI-Mali : Mme Haïdara Zéinabou Kouréichy limogée ! Publié le samedi 24 mai 2025 | Aujourd`hui

Scandales autour des traites bancaires avec certains jeunes opérateurs



Nommée depuis 2017 pour succéder à Sékou Mamadou Barry à la tête de la Banque pour le Commerce et l'Industrie (BCI-Mali), Mme Haïdara Zéinabou Kouréichy vient d'être limogée par le Groupe. Selon nos informations, son départ serait dû au niveau du portefeuille et de la situation de trésorerie critique au sein de la banque. Des failles ont été décelées dans la gestion lors d'une mission de la Commission bancaire. Sans oublier aussi, les scandales autour des traites bancaires de plusieurs milliards de nos francs impliquant certains jeunes opérateurs économiques évoluant dans les hydrocarbures avec une société de la place. Ce qui a éclaboussé la situation de trésorerie de la banque en un moment donné. D'après nos informations, un certain Karim Bagayoko serait mieux placé pour être le futur Directeur général de la BCI-Mali.



Quasiment acté, Mme Haïdara Zéinabou Kouréichy n'est plus la Directrice générale de la Banque pour le Commerce et l'Industrie (BCI-Mali). L'information est tombée en début de semaine. Et plusieurs sources proches de la banque l'ont confirmé. D'après nos informations, le limogeage de Mme Haïdara Zéinabou est la conséquence d'une mission de la Commission bancaire, qui aurait décelé des failles dans la gestion de la banque surtout au niveau du portefeuille et de la trésorerie. Face à cette situation, la BCI-SA était même menacée d'être sous administration provisoire. "Effectivement, Mme Haïdara Zéinabou Kouréichy a été remerciée. On ne sait pas trop les raisons profondes de son départ. Mais, on sait bien que la banque traverse une période difficile de son existence aujourd'hui", nous a confié notre source.



Par contre, une autre source nous précise que : "en fait, la Directrice générale a évoqué le changement intervenu au sein de l'actionnariat puisque le PDG du groupe BCI, l'homme d'affaires mauritanien Isselmou Ould Tajedine aurait cédé une bonne partie de ses actions à une société burkinabé. Et avec ce changement, cette société aurait décidé de prendre la direction générale. D'ailleurs, c'est un cadre d'une banque à Ouaga qui est pressenti pour être le futur Directeur".



D'après nos informations, c'est le Groupe Champy du Burkina qui est devenu l'actionnaire majoritaire de la BCI-Mali. Et Karim Bagayoko serait en bonne position pour être le futur Directeur général de cette banque.



Apparemment, Mme Haïdara Zéinabou Kouréichy a été sacrifiée par le patron du Groupe BCI dans cette affaire. C'est vrai qu'en un moment, cette dame était à couteau tiré avec le syndicat, qui a exprimé son mécontentement à travers plusieurs sit-in devant la banque.



On se rappelle que le fondateur du Groupe BCI, Isselmou Ould Tajedine, avait envisagé depuis fort longtemps d'élargir le cercle de ses actionnaires aux ressortissants de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).



Autres faits, c'est le dossier des traites bancaires avec une grande société de la place dont certains jeunes opérateurs économiques évoluant dans les hydrocarbures seraient impliqués. Et là, on parle de plusieurs milliards de nos francs. C'est vrai que d'autres banques maliennes sont confrontées dans cette affaire de traites bancaires. Mais, on sait bien que la BCI-Mali a été la banque qui a émis plus de traites. Il s'agit d'un cumul de dettes datant de plusieurs années.



Pour éviter que les banques n'aillent en faillite, le gouvernement à travers le ministère de l'Economie et des Finances avait signé une convention de structuration en 2024 entre ladite société et les banques. Et l'Etat s'est porté garant.



D'après nos informations, l'application de cette convention va normalement débuter à partir du 5 juin 2025 où la société en question versera 3 milliards de FCFA et ce, chaque mois jusqu'au remboursement de la dette envers ladite société.



C'est quoi la traite bancaire ?





La traite bancaire est un instrument de paiement dont les fonds sont garantis par votre institution financière. Il s'agit d'un document papier qui ressemble beaucoup à un chèque normal. Son avantage principal ? Le bénéficiaire est assuré de recevoir la somme, contrairement à un chèque personnel, qui pourrait s'avérer sans fonds. Ce document est libellé au nom de la personne qui recevra l'argent.



El Hadj A.B. HAIDARA