Rencontre de la communauté musulmane du Mali

Bamako, le 13 juillet 2017 la communauté musulmane du Mali a fait une rencontre sur la situation du pays à la mosquée de Bamako. Photo: Mohamed Kimbiry Tweet

C'est avec une profonde indignation et affliction que la Communauté Musulmane du Mali, a assisté impuissante au débat du 18 mai de la chaine Africable : "Le Débat du Dimanche".



Curieusement dans ce débat, un invité se réclamant d'un grand parti politique du pays, en soutien à la Transition dans le cadre de la refondation a affirmé qu'après la dissolution salvatrice des partis politiques, que le gouvernement doit passer aux mosquées. Pour mieux enfoncer le clou, le héro du jour a fait une sortie médiatique extraordinaire contre les mosquées comme facteur des dérives de tous genres.



Dans sa déclaration, il a fustigé la création des mosquées comme un mal à corriger en des termes peu civilisés, discourtois, arrogants, incendiaires, et insultants pour notre communauté. Nous vous livrons quelques passages de sa déclaration, et ensuite notre Déclaration de condamnation face à un tel acharnement. Voici quelques passages : "La refondation : il faut aussi rentrer dans le monde des religieux. Il faut refonder nos mosquées aujourd'hui. Parce que tout comme il y a cent milles partis politiques dans ce pays, vous avez cent milles mosquées dans ce pays. Vous avez des Communes où il y a plus de trois cent (300) mosquées. Il y'a plus de mosquées dans certains quartiers que d'écoles, que de dispensaires. Après avoir mis de l'ordre dans la prolifération anarchique des partis politiques, il faudrait que l'Etat, si on veut vraiment refonder l'Etat, il faudrait qu'on ait le courage aussi de remettre sur la table la réorganisation des mosquées". Et pour inviter les autorités à aller dans le sens voulu, il a ainsi fondé son espoir sur la Déclaration de Politique Générale que le gouvernement a mis sur la table.



"D'abord, j'ai bien aimé que dans la Déclaration de Politique Générale que le gouvernement ait mis sur la table la nécessité de mettre en place une base des donnés des lieux de culte. Ça nous permet vraiment de mesurer les choses". Comme si la mise en place d'une base des donnés des lieux de culte était un frein à la construction des mosquées, comme une projet répressif.



Face à des comportements et déclarations de telle genre, Nous, membres de la Communauté musulmane en général et du Collectif des Associations Musulmanes du Mali en particulier déclarons ce qui suit



Respectueux des valeurs républicaines de la République du Mali,



Soucieux de la préservation de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale, du respect des libertés individuelles et collectives dans un Etat démocratique,



Conscients de la nécessité d'une Transition pour faire face à la situation sécuritaire politique, économique sociale et culturelle du Mali actuel,



Disposés à collaborer étroitement et efficacement avec les pouvoirs publics pour l'éradication de toute forme d'injustice et d'exclusion au Mali,



Signalant à la Transition malienne que dans tous les contextes, les questions touchant à la foi des hommes quelles qu'elles soient, doivent être traitées avec la plus grande circonspection, eu égard à l'irréversibilité des dérives qu'elles peuvent entrainer,



Inquiets du concept de la Refondation, devenue par certains dans un élan islamophobique comme la période indiquée pour la croisade sous la couverture d'une fallacieuse laïcité négative, intolérant, et agressive,



Nous, membres du Collectif des Associations Musulmanes du Mali, déclarons ce qui suit :



Constatons avec regret et amertume que depuis bientôt un certain moment, surtout avec la nouvelle politique de refondation, où notre Communauté est victime d'une marginalisation atroce, d'une exclusion de toutes les grandes rencontres des Forces vives de la nation.



Lançons un appel solennel aux fidèles musulmans toute tendance confondue, à une franche collaboration avec les pouvoirs publics en facilitant le travail de la Transition pour la refondation d'un Mali nouveau,



Condamnons avec la dernière vigueur, les dérapages, et l'exclusion systémique de la Communauté musulmane des grandes rencontres des Forces vives de la nation. ,



Exigeons des autorités de la Transition de prendre sans délai des dispositions rectificatives afin de corriger cette injustice frontale dont est victime la Communauté musulmane. Oui à la Refondation du Mali, et non aux actes et propos malveillants et stigmatisant envers l'Islam.



Bamako le 21 Mai 2025.

Mohamed KIMBIRI

Président du Collectif :