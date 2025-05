L’ambassadeur d’Espagne, Antonio Guillen Hidalgo lors du lancement du prix Es Saheli 2025 : "Ce Prix vise à préserver les mosquées du Mali, symboles emblématiques du patrimoine islamique mondial" - abamako.com

L'ambassadeur d'Espagne, Antonio Guillen Hidalgo lors du lancement du prix Es Saheli 2025 : "Ce Prix vise à préserver les mosquées du Mali, symboles emblématiques du patrimoine islamique mondial" Publié le samedi 24 mai 2025

La 2è édition du Prix Es Saheli a été officiellement lancé, le samedi 17 mai 2025 à travers une rencontre au Musée National de Bamako, en présence de l'Ambassadeur du Royaume d'Espagne au Mali, Antonio Guillen Hidalgo et de nombreux invités de marque. Cette initiative, selon les organisateurs, "vise à sauver nos magnifiques mosquées en terre non encore classées. Un héritage en danger que nous devons préserver". Ce concours se déroulera du 18 mai au 30 juin 2025. Au finish, de nombreux prix en argent et des certificats seront décernés aux lauréats. Sans oublier aussi un voyage à gagner. Une manière de célébrer les 700 ans de la Grande Mosquée Djingareyber. Et l'Ambassadeur Antonio Guillen Hidalgo était visiblement très heureux de lancer le Prix Es Saheli. Voici son discours en intégralité.





En début d'année, à l'occasion de la présentation du livre d'Irene López de Castro «Le rêve de Tombouctou : Mémoires du fleuve Niger», nous avons eu l'opportunité de nous associer à cette belle initiative, qui connaîtra en 2025 sa deuxième édition.



En janvier, lors d'un événement organisé au Musée National du Mali, nous avons évoqué le lancement du Prix Es Saheli 2025, une initiative qui vise à préserver les mosquées du Mali, symboles emblématiques du patrimoine islamique mondial, grâce à l'implication de la société civile.



L'ambassade d'Espagne ne pouvait que renouveler son soutien à cette nouvelle édition et renforcer son engagement. Notre contribution est modeste comparée à l'impressionnant travail accompli par l'équipe organisatrice, mais elle est porteuse de sens.





L'Espagne a vu naître de grandes figures liées à l'architecture sahélo-soudanaise et notre relation au patrimoine malien s'inscrit dans une longue histoire commune.





Concrètement, nous allons offrir trois places pour une formation en photographie, prévue pour 2026, année qui coïncidera avec la prochaine édition de la Biennale de la Photographie - Les Rencontres de Bamako.



Ces formations sont un pilier de notre coopération culturelle au Mali. Elles visent à contribuer à la professionnalisation du secteur et sont organisées sous forme d'un appel à candidatures, permettant de retenir les meilleurs profils. Cela nous garantit de pouvoir proposer cette opportunité à trois photographes du Prix Es Saheli.





Les bénéficiaires seront les deux lauréats de la catégorie photographie pour l'année 2025, ainsi que notre lauréat du prix 2024, Sidiki Haïdara.





Je souhaite également rappeler que nous commémorons cette année les 700 ans du début de la construction de la grande mosquée de Djingareyber. Cette mosquée est l'œuvre de l'architecte originaire de Grenade, Abu Haq Al-Sahili, qui est descendu jusqu'à l'Empire du Mali et s'est mis au service de l'empereur Kankou Moussa, lequel a éclairé les travaux de construction par sa vision.



Dans la perspective de 2026, nous souhaitons aussi organiser une exposition spéciale pour marquer cette date importante, dans le cadre du cycle "Es Saheli", au cours duquel nous avons mené plusieurs actions culturelles ces dernières années.





Nous aimerions que les candidats sélectionnés pour le Prix Es Saheli puissent présenter leur travail au grand public dans le cadre de cette exposition, qui bénéficiera du soutien de l'Ambassade.





Je n'en dévoilerai pas davantage pour l'instant, mais je pense que le message est clair : cette initiative mérite toute notre attention, et la préservation du patrimoine par ses héritiers - les jeunes maliens - en est le cœur. Nous espérons que beaucoup d'autres s'y joindront".