Hadj 2025 : Les pèlerins du 3e vol de la filière gouvernementale bien arrivés à Médine Publié le samedi 24 mai 2025

C'est ce mardi 20 mai 2025, aux environs de 3 h du matin (zéro heure GMT), que les pèlerins du 3e vol de la filière gouvernementale sont arrivés à Médine à bord d'un appareil d'Egyptair, la compagnie affrétée par le gouvernement malien pour assurer le transport pour la campagne du Hadj-2025.

24 Mai 2025 - 01:12

Le ministre des affaires religieuses et du culte et des coutumes et l’ambassadeur d’Arabie Saoudite au Mali lors du départ des pèlerins

Accueillis par les sous-commissions transport, accueil-hébergement-assainissement, les 300 pèlerins plus 14 Maliens de la diaspora ont été acheminés à l'hôtel Jawaharat Al Rasheed, base de la Délégation générale malienne, à bord de bus.



Cerise sur le gâteau : leur arrivée à l'hôtel à coïncidé avec l'appel à la prière du fajr. Beaucoup ont bravé la fatigue et le sommeil pour accomplir leur obligation matinale dans la Mosquée du Prophète, située à quatre minutes de marche de là.



Aussitôt après la prière les pèlerins ont eu droit au petit déjeuner au restaurant de l'hôtel. Parallèlement, la commission hébergement procédait à la répartition des chambres.



Comme convenu, chaque pèlerin a eu droit à un lit dans des chambres de 6, 5, 4 ou 3 personnes. Les 4e et 5e vols ont suivi.



CC/MDH



xx



Hadj 2025 : Ziyara des pèlerins maliens à Médine



ans la Ville Prophétique, des monuments et sites historiques continuent de fasciner le monde musulman. Sous la conduite de la sous-commission religieuse de la Délégation générale au Hadj, les pèlerins maliens étaient conviés, ce mercredi 21 mai 2025, pour des visites de sites et monuments historiques.



Vingt-deux bus de 50 places chacun ont été mobilisés par la sous-commission transport, preuve de l'intérêt des Maliens pour ces visites somme toute riches en enseignements. Quba est une conurbation de la Ville Prophétique, située à 3 km du centre ville. Elle abrite la première mosquée construite au monde sous l'égide du Prophète de Dieu. Ici, quiconque prie deux rakats en état de pureté obtient la récompense d'une oumra agréée. Pour cette prière à la Mosquée de Quba, les sourates les plus recommandées sont Iklass (le monothéisme pur) et Qulya Ayuwal Qafiruna, respectivement pour la première unité de prière et la deuxième.



A défaut, toute sourate récitée est acceptée. Dans tous les cas, l'invocation Rabanna atina fi dunia hassana wa fil akirati hassanatan waqina a zabanar (Allah accorde-nous une part importante de ce monde et de l'Au-delà) est recommandée. Les visiteurs ont exécuté à la lettre les instructions des délégués religieux. Ils ont prié pour eux-mêmes, pour le bonheur de leurs proches, leurs communautés, le pays. L'architecture de la mosquée et sa blancheur immaculée ont fait l'objet de commentaires élogieux des Maliens, dont la plupart ont fixé à jamais, à travers l'image, leur passage dans ce haut lieu de l'islam.



En route pour la deuxième étape, les pèlerins ont fait escale à une palmeraie, appelée Jardin Ajouatil Madinah, qui offre différentes variétés de dattes, dont la plus célèbre est l'Ajoua, datte préféré du Prophète Muhammad (SAW), censée être un remède presque universel parce que capable de soigner de nombreuses maladies. Les visiteurs qui le désiraient ont pu faire quelques achats.



La deuxième étape de la tournée est le site de la célèbre bataille de Ouhoud. Une colline et un cimetière matérialisent la grande bataille de Badr, la plus grande confrontation entre les partisans du Prophète Muhammad (SAW) et les kafr. La stratégie de l'Envoyé de Dieu, frappée au coin du bon sens, a conduit à la déroute des adversaires, qui ont abandonné armes et bagages. Rendus euphoriques et mus par la quête de butin de guerre, certains de ceux qui étaient censés garder leur position de veille de façon permanente ont désobéi aux instructions du Prophète SAW, ce qui a permis aux adversaires de reprendre l'initiative plus tard, transformant la victoire initiale des musulmans en défaite cuisante.



Bilan

: soixante-dix musulmans sont massacrés, dont Hamza. Leur sépulture, en bas de la colline réputée, fait l'objet de vénération des visiteurs.



La moralité de ce combat est qu'il faut en toute circonstance obéir aux ordres des dirigeants, des hiérarchies administratives et sociales pour éviter les retournements de situations désagréables, les revers de fortune.



Dernière étape : la Mosquée aux deux Minarets. C'est là que le Prophète Muhammad (SAW) a été orienté, à travers la sourate Baqara, en direction de la qibla alors qu'il priait en direction de Jérusalem. Allah, Omniscient, l'a orienté définitivement. D'où la présence des deux minarets gardés intacts, qui fascinent le visiteur.



Hier jeudi, les pèlerins des 4e et 5e vols ont goûté aux plaisirs et enseignements de la ziyara.



CC/MDH