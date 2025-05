Kidal : le Gal Sadio Camara lance un appel à la paix : « Ceux qui ont pris les armes, nous leur demandons encore une fois de les déposer » - abamako.com

Kidal : le Gal Sadio Camara lance un appel à la paix : « Ceux qui ont pris les armes, nous leur demandons encore une fois de les déposer » Publié le dimanche 25 mai 2025 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Cérémonie de remise de matériels militaires aux FAMa

Place d`Arme de Kati, le 3 décembre 2021. Le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a donné, une fois de plus, un coup de pouce aux Forces Armées Maliennes (FAMa) en leur remettant un important lot de matériels roulants et d’équipements militaires. Tweet



En déplacement à Kidal, le ministre de la Défense et des anciens Combattants, le Général de Corps d’Armée, Sadio Camara, a adressé un message fort en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Dans un discours empreint de fermeté mais aussi d’ouverture, il a appelé une nouvelle fois les groupes armés opposés à l’État à cesser les hostilités et à réintégrer la République.



« Le Mali est un pays de paix », a-t-il affirmé, soulignant que le président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, continue de tendre la main à tous les fils du pays. « Le linge sale se lavera en famille. Nous allons trouver des solutions maliennes aux problèmes maliens. »



Dans un contexte où l’unité nationale est plus que jamais une priorité, le général Camara a insisté : « Ceux qui ont pris les armes, nous leur demandons encore une fois de les déposer et de venir rejoindre la République pour qu’ensemble nous puissions faire ce grand Mali. »



M.S

