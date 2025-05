Mali : plusieurs terroristes meurent noyés dans un fleuve du centre du pays après une embuscade de l’armée - abamako.com

Mali : plusieurs terroristes meurent noyés dans un fleuve du centre du pays après une embuscade de l'armée Publié le dimanche 25 mai 2025 | Xinhua

L'armée malienne a annoncé samedi avoir tendu la veille une embuscade dans laquelle plusieurs terroristes qui tentaient de traverser un fleuve dans le centre du Mali sont morts noyés.



Après avoir attaqué le village de Djongué Bambara, de nombreux terroristes ont tenté de traverser le fleuve à hauteur de Sebedaga quand ils sont tombés dans une embuscade de l'armée, indique l'armée dans un communiqué, ajoutant que plusieurs d'entre eux sont morts noyés et que ''leur logistique a été récupérée''.



Depuis 2012, le Mali est confronté à une profonde crise multiforme se manifestant par des insurrections indépendantistes, des incursions djihadistes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés