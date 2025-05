Célébration du 62e anniversaire de l’Union Africaine : le message de Fortune Charumbira, président du parlement panafricain, à tous les peuples d’Afrique - abamako.com

Célébration du 62e anniversaire de l'Union Africaine : le message de Fortune Charumbira, président du parlement panafricain, à tous les peuples d'Afrique Publié le samedi 24 mai 2025

© Autre presse par DR

Azali Assoumani, président de l`Union Africaine

L'Union commémore, ce dimanche 25 mai 2025, le 62e anniversaire de sa création. A cette occasion, le président du Parlement panafricain, le Zimbabwéen, a décidé de s'adresser aux peuples africains à travers ce message ci-dessous publié intégralement.



Chers compatriotes africains,

frères et sœurs de la diaspora,



Aujourd’hui, nous sommes fiers et fiers de commémorer le 62e anniversaire de la fondation de l’Organisation de l’unité africaine, aujourd’hui l’ Union africaine , symbole puissant de notre histoire, de notre identité et de notre détermination communes.



En ce jour de 1963, nos dirigeants visionnaires se sont réunis à Addis-Abeba et ont écrit un nouveau chapitre dans le destin de notre continent. Avec courage et clarté, ils ont proclamé le droit de l'Afrique à l'autodétermination, à l'unité et au développement. Ils ont allumé le flambeau du panafricanisme, une flamme qui continue de guider notre chemin vers la souveraineté, la dignité et le progrès collectif.



Cette année, sous le thème 2025 de l'Union africaine, « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations », nous sommes appelés non seulement à nous souvenir de notre passé, mais aussi à façonner activement notre avenir. Ce thème évoque des siècles d'injustice, d'esclavage, de domination coloniale, de racisme systémique et de marginalisation économique, qui ont longtemps miné le potentiel des Africains, tant sur le continent qu'à travers le monde.



En tant que Parlement panafricain, nous restons résolus dans notre engagement envers cette cause.



La justice réparatrice ne se résume pas à une simple indemnisation ; elle vise la vérité, la guérison et la transformation. Il s’agit de reconnaître les crimes historiques, de demander des comptes à ceux qui en ont bénéficié et de garantir des réparations qui rétablissent la dignité, rétablissent la confiance et réforment les systèmes qui perpétuent les inégalités.



Nous affirmons que la demande de réparations n'est pas une supplication, mais un droit fondé sur le droit international, la conscience morale et les preuves historiques. C'est un appel au monde à prendre conscience de l'héritage de l'exploitation et à se joindre à l'Afrique pour construire un avenir fondé sur l'équité, le respect mutuel et la justice.



Cette année marque également le 21e anniversaire du Parlement panafricain. En cette année charnière, nous renouvelons notre engagement à être la voix des peuples africains, un garant de la responsabilité continentale et une plateforme de dialogue, de législation et de changement progressif. Nous continuerons à amplifier la voix des personnes marginalisées, à défendre des politiques inclusives et à plaider pour l'intégration de la diaspora africaine dans notre programme de développement.



Alors que nous réfléchissons à notre parcours, de la libération à la transformation, rappelons-nous que notre force réside dans notre unité. Élevons-nous, non pas comme des États fragmentés, mais comme une seule Afrique d'une seule voix, parlant avec audace pour la justice, la paix et un avenir prospère qui ne laisse aucun Africain de côté.



En cette Journée de l’Afrique, puissions-nous être inspirés par les sacrifices du passé, enhardis par les opportunités du présent et unis dans notre vision d’un avenir juste et digne.



Vive l’unité africaine.



Vive l’esprit du panafricanisme.



LE CHEF DE LA FORTUNE CHARUMBIRA



PRÉSIDENT DU PARLEMENT PANAFRICAIN