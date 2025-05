Commémoration du 62e anniversaire de l’Union africaine /Le Gal Abdoulaye Maïga dénonce les formes modernes du néo-colonisation : " La menace demeure, les chaînes sont invisibles mais existent toujours ’’ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Commémoration du 62e anniversaire de l’Union africaine /Le Gal Abdoulaye Maïga dénonce les formes modernes du néo-colonisation : " La menace demeure, les chaînes sont invisibles mais existent toujours ’’ Publié le dimanche 25 mai 2025 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Célébration de la Journée de l’Afrique

Tweet





Ce dimanche 25 mai 2025, le Premier ministre malien, le Gal Abdoulaye Maïga, a présidé la cérémonie de montée des couleurs à la Tour de l’Afrique de Bamako, marquant la commémoration du 62e anniversaire de la création de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), devenue Union africaine (UA).



Dans son allocution, le chef du gouvernement malien a salué la mémoire des pères fondateurs de l’unité africaine, notamment feu le président Modibo Kéïta, premier président du Mali, qui fut l’un des artisans de l’OUA fondée en 1963. Il a également exprimé la gratitude du peuple malien à l’égard des délégations africaines présentes, symboles d’unité et de solidarité entre les peuples.



Le Premier ministre a rappelé que l’engagement du Mali pour l’unité africaine ne s’est jamais démenti, soulignant que la Constitution malienne consacre la possibilité de céder une partie de la souveraineté nationale pour concrétiser ce rêve panafricain.



Placée cette année sous le thème Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations ».Ce thème évoque des siècles d'injustice, d'esclavage, de domination coloniale, de racisme systémique et de marginalisation économique, qui ont longtemps miné le potentiel des Africains, tant sur le continent qu'à travers le monde. la commémoration a été l’occasion pour le général Maïga de dénoncer les formes modernes d’oppression et que subit encore l’Afrique. « Les chaînes sont devenues invisibles, mais elles existent toujours, la menace demeure, les crimes n'ont fondamentalement pas changés ; les formes ont évoluées l'objectif est de dominer l'Afrique », a-t-il déclaré, évoquant la persistance du néocolonialisme, du terrorisme sponsorisé et des manipulations économiques.



Il a salué la réponse ferme des dirigeants de la Confédération des États du Sahel (AES) – le président Assimi Goïta pour le Mali, le capitaine Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso et le général Abdourahamane Tiani pour le Niger – qui, selon lui, portent aujourd’hui le flambeau de la résistance pour une véritable souveraineté africaine.



Le Général Abdoulaye Maïga a rendu hommage aux pères fondateurs de l’unité africaine et de la Confédération des États du Sahel



En conclusion, le Premier ministre a appelé à un engagement collectif et durable contre toute forme de domination, insistant sur la nécessité de résister aux manipulations et aux asservissements contre les peuples africains : « Ce combat pour la dignité de notre continent est aujourd’hui porté par les peuples