Généralbougou ou Hèrèbougou: Le nouveau quartier huppé des Généraux Publié le dimanche 25 mai 2025 | Le Sphinx

On se croirait ici dans une ville huppée européenne voire de la Chine émergente tant le luxe et la modernité déjà perceptibles, y sont insolents.



Il s'agit du nouveau quartier ou même d'une nouvelle cité en plein chantier dans la commune de Baguinda sur la route de Ségou.



Il ressort des indiscrétions auprès du voisinage immédiat que c . . .



