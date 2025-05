Amadou Kéïta, un enseignant meurt de chagrin - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Amadou Kéïta, un enseignant meurt de chagrin Publié le dimanche 25 mai 2025 | Le Sphinx

Tweet





Son histoire ressemble à celles de plusieurs autres citoyens de la première génération de Maliens qui ont gagné honnêtement leur pain à la sueur de leur front et qui, à l’orée de leur retraite, sont confrontés à des spéculateurs fonciers véreux qui leur arrachent leurs biens immobiliers acquis après tant d’années de labeur avec la complicité des gens sans foi ni loi tapis dans l’ombre et qui meurent, le plus souvent de chagrin face à l’injustice



Sphinx