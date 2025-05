BVG : Baby choisit son successeur - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société BVG : Baby choisit son successeur Publié le dimanche 25 mai 2025 | Le Sphinx

© aBamako.com par MS

Bonne gouvernance : Remise du rapport annuel du Bureau du Vérificateur Général au Président de la Transition

Tweet

Il l’avait promis et il l’a fait. Depuis plus de deux ans (2) à l’avance, le Vérificateur général sortant, Samba Alhamdou Baby disait à qui veut l’entendre qu’il fera tout pour que son Secrétaire général lui succéde au Bureau du Vérificateur général. Chose promise, chose due ! Et chose faite !



En effet depuis le 16 mai dernier, Abdoul Aziz Aguissa, le Secrétaire général du bureau sortant du BVG est nommé Vérificateur général selon le décret N° 2025-0344/PT-RM signé des main du président de la Transition, Assimi Dembélé himself ! Comme l’avait promis le Vérificateur général sortant. Ce dernier était allé plus loin en donnant le nom du futur adjoint d’Aguissa et même celui du nouveau Ségal de ce dernier.



Nommé sous IBK en 2018 pour services rendus quand il était Ségal du ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Samba Alhamdou Baby, un proche de “Ma Famille d’Abord” a déménagé à Koulouba avec armes et bagages aux lendemains du coup d’Etat téléphoné du 18 août 2020. Et depuis, le BVG a perdu de sa superbe, devenant ainsi un véritable instrument de réglement de comptes entre les mains des nouveaux tenants du pouvoir.



C’est ainsi que depuis 4 ans et demi, le Bureau du Vérificateur général n’a pas de programme de vérification. La liste des ministères, directions ou Entrprises d’Etat à auditer vient d’en haut et/ou de la saisine de ministres qui veulent f… en prison leurs cadres récalcitrants.



On tente même d’orienter certains vérificateurs vers des cadres qui n’ont rien à voir avec les détournements comme les cas de la Primature sous Boubèye et Choguel, de la CMDT ou de la Sonatam sur lesquels Le Sphinx reviendra prochainement.



On demande même à mentir sur certains alors qu’ils sont blancs comme neige. Bref, ce sont des pratiques qu’on ne connaissait pas ni sous Sidi Sosso Diarra “Monsieur Manque-à-gagner ni sous Amadou Ousmane Touré.



Fonctionnaire au Commissariat au développement institutionnel (CDI), Abdoul Aziz Aguissa a été récruté comme Ségal par le VG Amadou Ousmane Touré, un poste nouveau dans l’architecture structurelle du BVG. Il a pris une disponibilité renouvelable de 2011 qui a pris fin en 2021. Normalement, il devrait retourner à son corps d’origine en tant que fonctionnaire mais que nenni. Depuis quatre(4) ans donc, il se trouve dans une situation pas tout à fait catholique. N’est-ce pas à cause de cela que la nouvelle loi N° 2021-069 du 23 décembre 2021 instutant le BVG fut initiée par son mentor Samba Alhamdou Baby pour créer un vide relatif au recrutement et au statut des fonctionnnaires au BVG. N’a-t-elle pas été prise à dessein pour protèger son Ségal ainsi que d’autres fonctionnaires se trouvant dans la même situation ?



Le tout nouveau VG habite un bâtiment administratif à Faladié auquel il n’a pas droit depuis 14 ans.



En janvier 2024, Le VG sortant lui a octroyé une prime dite d’installation alors qu’il est installé depuis …14 ans.



Selon nos radars, le nouveau VG aurait eu également l’onction du ministre de l’Economie et des Finances. Pour quel intèrêt ?



La question que le citoyen lambda est en droit de se poser est celle de savoir quel exemple de gouvernance les autorités actuelles voudraient faire valoir en choisissant l’ancien Ségal du BVG qui n’est pas au-dessus de tout soupçon ?



Bref, il y a plusieurs anecdotes, plusieurs arrangements entre petits copains et coquins sur lesquels Le Sphinx reviendra prochainement.



Source: le sphinx