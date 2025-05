«La démocratie ne tue pas», disait Mobutu - abamako.com

«La démocratie ne tue pas», disait Mobutu Publié le lundi 26 mai 2025 | L'Inter de Bamako

Si on entendait par démocratie les signes extérieurs, les oripeaux donc l’ombre et non la proie, il était possible aux dictatures africaines de se maintenir. Le dinosaure pousse à la démesure ces oripeaux, à sa propre mesure à lui: une conférence nationale qui, au bout de six (06) ans, n’est pas encore terminée; plus de 400 partis dont la majorité était financée par lui-même. Corruption, détournements de fonds et dilapidation des fabuleuses richesses du sol et du sous-sol paupérisèrent une population.En 1997, celui qui se faisait aussi appeler «le Guide» fut obligé de fuir devant les troupes d’enfants soldats de Kabila. Selon les estimations les plus faibles, la fortune de Mobutu atteignait 2,5 milliards de dollars, dont des millions proviennent comme chacun savait, du budget de l’État: «on pensait à l’avenir de son enfants».Le Zaïre était le huitième pays le plus pauvre du monde. Des routes effondrées, pas d’eau potable. Chez Mobutu, un enfant sur trois mourait avant l’âge de cinq (05) ans.