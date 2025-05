Programme des états du sahel contre le terrorisme : Le Mali à l’avant-garde - abamako.com

Programme des états du sahel contre le terrorisme : Le Mali à l'avant-garde
Publié le lundi 26 mai 2025 | L'aube

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou



Le 22 mai 2025 restera une date marquante dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Bamako, la capitale malienne, a en effet été le théâtre du lancement officiel de la phase nationale du Programme des États du Sahel (PES),



Une initiative ambitieuse et coordonnée par la Coalition Islamique Militaire Contre le Terrorisme (CIMCT).





Ce programme, doté d'un financement substantiel de 100 millions de riyals saoudiens, équivalant à environ 26,7 millions de dollars, marque une étape cruciale dans le renforcement de la coopération régionale face à une menace persistante et évolutive.







Le lancement à Bamako n'est pas anodin ; il symbolise l'engagement fort du Mali, pays pivot de la région, dans la recherche de solutions endogènes et concertées pour garantir la sécurité et la stabilité. Les autorités maliennes ont accueilli avec détermination cette initiative qui vise à consolider les capacités nationales et à renforcer les synergies entre les pays du Sahel. Le terrorisme, par sa nature transfrontalière, exige une réponse coordonnée et multidimensionnelle, et le PES semble répondre à cette impérieuse nécessité.





Financé par la CIMCT, le programme met en lumière la solidarité et l'engagement des nations membres de la coalition à appuyer concrètement les efforts des États sahéliens. Les 26,7 millions de dollars alloués permettront de financer des actions ciblées, allant du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité à la mise en place de programmes de prévention de la radicalisation et de développement socio-économique dans les zones affectées par le terrorisme. Bien que les détails précis des projets par pays restent à affiner, l'accent sera probablement mis sur la formation, l'équipement, le partage de renseignement et la coordination des stratégies antiterroristes.





Ce programme s'inscrit dans un contexte où les pays du Sahel, et en particulier ceux de l'Alliance des États du Sahel (AES) – Mali, Burkina Faso, Niger – cherchent à intensifier leur collaboration en matière de défense et de sécurité. Le lancement du PES pourrait ainsi compléter et renforcer les dynamiques régionales existantes, offrant des ressources additionnelles et une expertise précieuse pour lutter contre un fléau qui mine le développement et la stabilité de toute une région.





Le défi est immense, mais la volonté affichée par le Mali et la CIMCT, à travers le lancement de cette phase nationale du Programme des États du Sahel, envoie un signal fort : celui d'une détermination collective à éradiquer le terrorisme et à construire un avenir plus sûr et plus prospère pour les populations du Sahel. Reste à observer la mise en œuvre concrète de ces fonds et la manière dont cette coopération se traduira sur le terrain pour les communautés affectées.



