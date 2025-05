À la Maison Russe, un hommage aux héros : rencontre des anciens élèves à l’occasion du 80e anniversaire de la Grande Victoire - abamako.com

À la Maison Russe, un hommage aux héros : rencontre des anciens élèves à l'occasion du 80e anniversaire de la Grande Victoire Publié le lundi 26 mai 2025

© Autre presse par DR

Aliou Tounkara directeur de la Maison Russe,

Ce samedi, la Maison Russe au Mali a accueilli la traditionnelle rencontre des anciens diplômés des universités soviétiques et russes. L’événement, dédié au 80e anniversaire de la Victoire sur le nazisme, a rassemblé plusieurs générations afin de se remémorer les exploits du passé et de souligner l’importance de préserver la vérité historique dans le monde actuel.



Le directeur de la Maison Russe, Aliou Tounkara, a ouvert la soirée par un discours émouvant sur le rôle crucial de l’Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a souligné que l’URSS avait supporté l’essentiel du poids de la lutte contre le nazisme, payant la Victoire au prix inouï de 27 millions de vies humaines. « Le peuple soviétique a montré au monde ce que signifient l’unité, le courage et le sacrifice. »



Les invités ont ensuite assisté à la projection d’un film préparé par la Société historique militaire de Russie. Grâce aux images d’archives et aux analyses d’historiens, le film a rappelé comment la cohésion, le patriotisme et la volonté de se sacrifier ont permis au peuple soviétique de résister et de vaincre. « Ce n’est pas seulement une histoire de guerre – c’est une leçon de résilience d’un peuple qui défend sa terre et ses valeurs », a souligné l’un des spectateurs.



Un moment fort de la rencontre a été la mise en lumière de la contribution du peuple malien à la Victoire commune. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le territoire de l’actuel Mali — alors appelé le Soudan français — faisait partie du système colonial, mais ses habitants ont participé à la lutte contre le nazisme. Aliou Tounkara a évoqué les « tirailleurs sénégalais », ces soldats africains ayant combattu dans les rangs de l’armée française. Parmi eux figuraient des Maliens distingués dans les batailles de Monte Cassino, Toulon et Stuttgart.



Certains participants ont partagé des récits familiaux. « Mon grand-père, Oumar Diallo, a capturé à lui seul un poste de mitrailleuses nazis en Italie. Son nom est oublié en Europe, mais pour nous, il est un symbole de bravoure », a raconté l’un des invités.



La soirée s’est conclue sur un sentiment unanime : la Victoire de 1945 appartient au monde entier. « L’Union soviétique a écrasé le nazisme, mais dans ce combat, il y avait aussi les soldats d’Afrique, les partisans d’Europe et les ouvriers de l’arrière. Oublier cela, c’est trahir ceux qui ont cru en la justice. »



Les participants se sont engagés à transmettre la mémoire de la guerre aux nouvelles générations. « Tant que nous nous souvenons, les héros vivent encore. Et tant que nous honorons leur sacrifice, l’humanité a une chance d’éviter la répétition de cette tragédie », ont-ils conclu.



La rencontre à la Maison Russe fut ainsi non seulement un hommage au passé, mais aussi un rappel : l’histoire de la Grande Victoire est un patrimoine commun, qui unit les peuples dans la lutte pour la paix et la vérité.