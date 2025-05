Focus : Cap fixé ! - abamako.com

Focus : Cap fixé ! Publié le lundi 26 mai 2025 | L'aube

© Autre presse par DR

Le Premier ministre Abdoulaye Maïga devant le CNT pour son Plan d’Action pour 2025-2026

Le Mali se trouve à un carrefour décisif. Après l'accueil favorable du Plan d'Action du Gouvernement (PAG) 2025-2026 par le Conseil National de Transition (CNT), la page des débats est tournée.



L'heure n'est plus aux atermoiements, mais à l'action. Le quitus donné par le CNT n'est pas seulement un vote de confiance ; c'est un mandat clair, un appel vibrant à la mobilisation générale pour concrétiser les ambitions légitimes d'un peuple fier et résilient.





Le PAG 2025-2026 n'est pas un simple document administratif. C'est la feuille de route de la souveraineté retrouvée, le plan d'une nation déterminée à forger son propre destin. Les huit axes stratégiques, fruits de la vision du Président de la Transition, le Général d'Armée Assimi Goïta, sont des piliers sur lesquels bâtir un Mali nouveau : plus sûr, plus juste, plus prospère. La montée en puissance des FAMa, les projets structurants en matière d'énergie et d'infrastructures, la promotion de l'Alliance des États du Sahel (AES) – autant d'engagements qui appellent désormais à une exécution rigoureuse et sans faille.





La confiance du CNT, bien que renforcée par les échanges transparents, impose au gouvernement une responsabilité immense. Chaque projet, chaque initiative, chaque réforme devra être menée avec la même détermination et la même intégrité. Les chantiers sont colossaux, de la sécurisation totale du territoire à la lutte contre le chômage des jeunes, en passant par la modernisation de l'administration et une meilleure valorisation des ressources naturelles. Ce sont des défis qui nécessitent une synergie d'actions entre l'exécutif, les forces vives de la nation, et une population prête à s'investir.





Le Premier ministre Abdoulaye Maïga l'a martelé : l'heure est au travail, et non aux bavardages improductifs. Cet appel au labeur est aussi un rappel à l'unité. Pour confirmer que «le meilleur leader est celui qui connaît suffisamment pour bien communiquer et qui a assez de courage pour suivre quand il le faut» (Malcolm X). Face aux défis internes et aux pressions externes, la cohésion nationale est notre plus grande force. Le "Mali Kura" ne se construira pas par des incantations, mais par la sueur de chacun, l'ingéniosité des uns, et la sagesse des autres. Le cap est fixé, la direction est claire. L'heure est au travail, pas aux doutes. Le PAG 2025-2026 a tracé un horizon d'espérance.



C H Sylla