Un mois de mai 2025 tout d’annonces : Le feu vert du CNT au PM

Le Plan d'Action 2025-2026 placé sous le signe de la souveraineté retrouvée et du pacte républicain tient le haut du pavé à Bamako, où on ne discute que de son contenu depuis ce lundi 20 mai 2025.



C'est devant un Conseil National de Transition (CNT) réceptif que le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye Maïga, a présenté le Plan d'Action du Gouvernement (PAG) 2025-2026. Un programme ambitieux articulé autour des huit axes stratégiques du Président de la Transition, le Général d'Armée Assimi Goïta.





Le discours du PM, empreint d'humilité et d'un profond sens des responsabilités, a insisté sur l'importance de la transparence et du respect des principes fondamentaux guidant l'action publique malienne : la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires, et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien.





Une fois ce sacro-saint principe saisi, la voie était libre pour dérouler les outils du PAG qui est fondamentalement axé sur la sécurité, la diplomatie et le développement endogène





Le Premier ministre a tenu d'abord à rendre hommage aux Forces Armées Maliennes (FAMa), saluant leurs succès dans la lutte autonome contre le terrorisme sur l'ensemble du territoire, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à poursuivre le renforcement capacitaire et les recrutements massifs pour assurer la sécurité du territoire.





Abordant le contexte géopolitique, Maïga a fustigé l'ingérence étrangère et a mis en avant la Confédération des États du Sahel (AES), créée le 6 juillet 2024 avec le Burkina Faso et le Niger, comme une réponse régionale stratégique. L'AES est présentée comme une alliance fructueuse pour la défense, la sécurité, la diplomatie et le développement de ses États membres.





Le discours a également insisté sur la coopération avec des partenaires sincères et non-néocoloniaux, citant explicitement la Fédération de Russie, la Chine, la Türkiye et l'Iran.







Un pacte républicain pour le "Mali Kura"



Le Premier ministre a exprimé sa gratitude au CNT pour son "quitus" et l'enrichissement du PAG par ses "critiques constructives". Il a qualifié le PAG 2025-2026 de "socle commun" et de "pacte républicain", engageant le gouvernement à faire preuve de rigueur, de transparence et d'écoute. Maïga s'est engagé à associer le CNT à chaque étape essentielle de la mise en œuvre du programme, soulignant que "c'est ensemble... que nous réussirons".





Il a conclu en rendant hommage à la "vitalité démocratique" du Mali et a réitéré sa confiance en l'avenir du pays, invitant les Maliens à l'"union sacrée" pour bâtir le "Mali Kura" qu'ils désirent.



KML