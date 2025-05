Ravitaillement des réseaux terroristes en carburant : Un vaste réseau tombe au Niger - abamako.com

Ravitaillement des réseaux terroristes en carburant : Un vaste réseau tombe au Niger Publié le lundi 26 mai 2025 | L'aube

L’opération Sarhoun-Kassa menée par la Brigade de recherche et d’intervention de douane de Tahoua au Niger, a permis la saisie d'une importante quantité de carburant destiné aux groupes terroristes opérant dans le Sahel : 27.475 litres d’essence transportés dans six véhicules et trois motos entre le 20 et le 21 mai.



Cette interception met en lumière l'existence de réseaux locaux de ravitaillement-approvisionnement à but de financement du terrorisme. Un réseau qui s’appuie certainement sur des complicités tant extérieures qu’intérieures.



Dans ces conditions, la lutte contre ces circuits clandestins devient une urgence pour assécher les ressources qui alimentent les groupes criminels et terroristes. Ces opérations de sécurisation par l'armée nigérienne comme celle menée à Tillaberi et Zinder sous le nom de Tsaron Kassa, ont déjà permis des saisies massives de carburant, de produits pharmaceutiques et de stupéfiants, avec en prime, la neutralisation de plusieurs criminels terroristes. Elles témoignent de l’ampleur du défi sécuritaire et économique auquel fait face la région sahélienne.



L’efficacité de ces interventions qui reposent sur une coopération conjointe entre les forces de sécurité de l'AES doit être renforcée par les autorités en place.



Mais aussi, une prise de conscience collective doit agir en continuum pour lutter contre les complicités internes qui facilitent ces trafics. Les populations locales doivent jouer un rôle crucial dans la lutte contre les complicités qui facilitent l'approvisionnement et le financement du terrorisme.



Car la question de l’approvisionnement et du financement du terrorisme reste un enjeu majeur pour la stabilité du Sahel. Voici quelques actions qui devraient leur permettre de saisir l'essence et la portée de cette lutte imposée à nos pays de l'extérieur.



D'abord la sensibilisation et l'instruction civique sont des leviers à actionner pour Informer les communautés sur les conséquences du trafic illégal et du financement du terrorisme afin de leur faire prendre conscience des risques qu'elles encourent. Ceci permettrait de réduire l'implication involontaire de certains individus. La collaboration avec les autorités militaires permettrait aussi d'encourager le signalement des activités suspectes et renforcer la confiance entre la population et les forces de sécurité. Ce qui va contribuer à démanteler les réseaux criminels installés sur nos territoires les plus reculés.



La promotion d'alternatives économiques peut aussi offrir des opportunités légales de revenus qui diminueraient la tentation de participer à ces circuits illégaux.



Ainsi, par l'engagement communautaire, les chefs de villages, leaders religieux et associations locales pourront jouer un rôle clé dans la prévention et la dénonciation des complicités. Cela faciliterait le contrôle des ressources, la surveillance des flux de transport de carburant, de médicaments et d'autres biens stratégiques comme les engins explosifs. Un appel d'aide à identifier les complicités avérées serait nécessaire également afin de mettre fin aux détournements de carburants vers des réseaux clandestins.





C'est donc en combinant vigilance, coopération et développement, que les populations locales peuvent contribuer efficacement à affaiblir les réseaux terroristes actifs et leurs cellules dormantes.



La Rédaction