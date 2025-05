Affaire de l’avion présidentiel : L’ex-Garde des Sceaux plaide pour une justice humaine envers Bouaré Fily Sissoko - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Affaire de l’avion présidentiel : L’ex-Garde des Sceaux plaide pour une justice humaine envers Bouaré Fily Sissoko Publié le lundi 26 mai 2025 | arc en ciel

© aBamako.com par FS

Visite d`une délégation de la CNDH à Fana

Une délégation de la CNDH avec à sa tête, le président Malick Coulibaly a rendu visite à Fana le 30 Mai 2018, afin de s`enquérir de la situation des Droits de l`Homme dans la localité. Tweet

Alors que l’ancienne ministre Bouaré Fily Sissoko comparaît affaiblie devant la justice, l’ex-Garde des Sceaux Me Malick Coulibaly, à l’origine de la relance du dossier, appelle à la tempérance.



Tout en assumant la responsabilité politique de la procédure, il en appelle au respect de la dignité de l’accusée et propose une participation à distance, si son état de santé le justifie. Ci-dessous ce qu’il a écrit sur sa page facebook.







Tempérance pour Madame Bouaré Fily Sissoko



Dans ma culture bambara Massassi, le « je » et le « moi » sont haïssables! Mais il y a des circonstances où on ne peut ne pas en user.



Imaginer une dame du troisième âge, qui a servi dans les hautes sphères de l’Etat, allongée sur une civière devant ses juges m’a beaucoup peiné.





Pour l’histoire, je porte la responsabilité morale et politique de cette procédure.





Pour l’histoire, il convient de rappeler que durant 7 ans la procédure avait été classée sans suite par deux fois pour inopportunité des poursuites puis pour absence d’infraction à la loi pénale. Estimant à l’époque que suite à une dénonciation du Vérificateur Général et au limogeage de 4 membres du gouvernement du fait du scandale sur injonction des institutions de Bretton Woods (selon la presse), le Procureur de la République en charge du Pôle économique et financier de Bamako, ne pouvait décider d’un classement sans suite. Puisque le ministère public peut revenir sur un classement sans suite soit parce qu’il y a des faits nouveaux; soit parce qu’il a simplement changé d’avis tant que les faits en cause ne sont pas prescrits, j’ai donc instruit par écrit le Procureur général près la Cour d’Appel de Bamako d’ordonner au Procureur de la République en charge du pôle économique et financier la reprise de la procédure. L’explication demeure que le scandale présumé avait impacté le moral des troupes et des Maliens en général, corrodé le crédit de l’Etat et de la Justice et mis en mal l’honorabilité des personnes citées dans le dossier. Il y a donc grand intérêt à aller au bout.





Je salue la détermination des acteurs judiciaires pour la manifestation de la vérité dans cette affaire. J’implore de la tempérance pour l’accusée Bouaré Fily SISSOKO dont nul n’ignore le caractère très trempé qui ne lui permettrait pas de jouer avec les sentiments pour se soustraire à l’action de la Justice. La tempérance est inhérente à l’œuvre de Justice comme l’enseignait Socrate : « La médecine guérit de la maladie. L’économie guérit de l’indigence. La justice guérit de l’intempérance ». La tempérance pourrait conduire à installer un système de vidéoconférence permettant à Madame BOUARÉ de suivre et participer au procès depuis l’hôpital et seulement dans la mesure où son état de santé le permet et dans le strict respect de sa dignité.





Du reste, pour l’histoire, je témoigne que quand j’ai annoncé sur les antennes de l’ORTM ma volonté de rouvrir le dossier dit de l’avion présidentiel et des équipements militaires, Madame BOUARÉ m’a saisit depuis OUAGA d’une correspondance pour marquer sa disponibilité à concourir à la manifestation de la vérité.





Dieu confère aux sages de la cour d’assises spéciale la sagesse de percevoir ce qui est bon et juste, le courage de le défendre et la volonté de le mettre en œuvre.





Maitre Malick Coulibaly

Avocat, Ancien ministre de la Justice et des Droits de l’Homme



NB : Le surtitre, le titre et le chapeau sont de la rédaction