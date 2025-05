Visite du ministre Sadio Camara à Kidal : Démonstration de force et de souveraineté - abamako.com

Visite du ministre Sadio Camara à Kidal : Démonstration de force et de souveraineté Publié le lundi 26 mai 2025 | arc en ciel

Le général de division Sadio Camara, ministre de la Défense, s’est rendu à Kidal pour affirmer la pleine reprise de contrôle par l’Etat malien sur cette région stratégique du nord.



Entre hommage aux martyrs, inspection des troupes et message d’autorité aux populations locales, cette visite incarne la volonté ferme de Bamako de restaurer l’ordre républicain et l’unité nationale.







Pour la première fois depuis la reprise de Kidal par les Forces armées maliennes (FAMa) en 2023, le ministre de la Défense, le général de division Sadio Camara, s’est rendu dans cette ville du nord du Mali, le vendredi 23 mai 2025. Un déplacement hautement symbolique dans une région longtemps hors de portée de l’Etat central.





La visite marque une étape importante dans la volonté affichée des autorités de Bamako de réaffirmer leur souveraineté sur l’ensemble du territoire national. Le général Camara a multiplié les gestes forts lors de ce déplacement, qui visait autant à adresser un message politique qu’à resserrer les liens entre l’Etat, les militaires et les populations locales.





Premier temps fort de cette visite : un recueillement solennel sur les tombes des civils et militaires tombés lors des événements dramatiques survenus à Kidal en 2014, à l’occasion de la visite de l’ancien Premier ministre Moussa Mara. Par ce geste, le ministre a tenu à honorer la mémoire des victimes et à rappeler les douleurs du passé, tout en soulignant la nécessité de tourner la page vers une paix durable.



Le général Camara s’est ensuite entretenu avec les soldats déployés dans la région. Cette rencontre a été l’occasion de féliciter les FAMas pour leur engagement sur le terrain, de renforcer leur moral, et de souligner l’importance de la discipline et de la cohésion dans un contexte encore fragile.





Le ministre a également visité plusieurs sites jugés stratégiques, notamment des zones d’orpaillage, dont la sécurisation demeure un enjeu crucial pour la stabilité économique et sécuritaire de la région. Certaines infrastructures locales ont également été inspectées, signe de l’intérêt des autorités pour le redémarrage progressif de la vie socioéconomique à Kidal.





Au finish, une réunion a été tenue avec les forces vives de la région représentants des communautés, notabilités, leaders religieux et jeunes dans une démarche d’écoute et d’ouverture. Ce moment de dialogue a illustré la volonté du gouvernement de restaurer la confiance, de favoriser la réconciliation et d’instaurer une paix durable, fondée sur l’inclusion et le respect mutuel.





La visite du général Camara s’inscrit dans une stratégie plus large de restauration de la souveraineté de l’Etat malien sur l’ensemble de son territoire, dans un contexte post-crise où les défis sécuritaires, sociaux et politiques restent nombreux. En foulant le sol de Kidal, le ministre de la Défense envoie un signal fort : l’Etat entend bien assumer pleinement ses responsabilités partout au Mali, et faire de la paix, de la sécurité et du développement des priorités nationales.



Mohamed Keita