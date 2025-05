Sidi Mohamed Ag Almoctar, président du Conseil régional de la société civile de Kidal : «Nous sommes très ravis de cette visite» - abamako.com

Sidi Mohamed Ag Almoctar, président du Conseil régional de la société civile de Kidal : «Nous sommes très ravis de cette visite» Publié le lundi 26 mai 2025 | L'Essor

Nous sommes très ravis que le ministre soit parmi nous à Kidal pour constater de ses propres yeux, l’état de la Région de Kidal, les avancées des autorités administratives régionales mais aussi tout ce qu'il faut, pour relancer le développement économique de la région.



Nous sommes très ravis du déplacement de cette grande délégation conduite par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Nous avons compris par le message du ministre que les autorités de la Transition restent ouvertes au dialogue et appellent toutes les couches de la société civile et tous les mouvements qui se disent rebelles à déposer les armes et à revenir à la raison afin qu’entre Maliens, on discute de nos problèmes et trouver des solutions. Le ministre a bien précisé que le linge sale se lave en famille. Nous apprécions cette intervention de sa part.



Achérif Madougou, citoyen à Kidal : «Nous voulons la paix, le vivre ensemble et le retour définitif des services sociaux de base»



Nous souhaitons que d’autres ministres viennent à Kidal et la population est grandement ouverte pour les accueillir. Ce que nous voulons aujourd’hui, c’est la paix, le vivre ensemble, la cohésion sociale et le retour définitif des services sociaux de base dans la ville. Nous souhaitons aussi que certaines localités soient libérées.

Nous sommes très heureux de cette première visite du ministre de la Défense et des Anciens Combattants dans notre ville. La population de Kidal est de cœur avec lui et toutes les Forces de défense de la Nation.





Rassemblés par Bembablin DOUMBIA