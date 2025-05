Le Représentant du FMI devant les étudiants de l’UCAO-UUBa: « Le déficit budgétaire du Mali est passé de 4,7 à 2,5% » - abamako.com

Le Représentant du FMI devant les étudiants de l'UCAO-UUBa: « Le déficit budgétaire du Mali est passé de 4,7 à 2,5% » Publié le lundi 26 mai 2025 | le sursaut

© Autre presse par DR

Le Premier ministre reçoit la délégation du FMI

Vendredi matin, à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest –Unité Universitaire de Bamako (UCAO-UUBa) sise à Hamdallaye, le Représentant du Fonds Monétaire International (FMI), Moez Ben Hassine, a animé une conférence sur les perspectives économiques de l’Afrique subsaharienne, avec un bref focus sur l’économie malienne. L’évènement a réuni plusieurs membres du corps professoral et étudiants de cette Université. L’occasion a été opportune pour lui de faire un tour d’horizon sur la situation économique mondiale, régionale et nationale.

Ils étaient plusieurs étudiants de l’UCAO- UUBa sous les regards avisés des membres de la Direction et du corps professoral à prendre part vendredi à la conférence publique du Représentant du FMI au Mali, Moez Ben Hassine.



Le FMI est une organisation qui joue un rôle crucial dans la stabilité financière de nos Etats. Il vise surtout à encourager la coopération monétaire internationale, à assurer la stabilité financière, à faciliter le commerce international et à soutenir les pays en difficulté économique. Des rôles qui sont connus maintenant par la plupart des étudiants de l’UCAO-UUBa. D’où l’importance de cette conférence qui avait pour but d’édifier les étudiants sur cela afin de mieux cerner les missions du FMI pour le développement économique des nations.



Créer un espace d’échanges avec les Experts de l’Economie mondiale



Apres l’hymne de l’UCAO chanté par presque l’ensemble de la salle, la Représentante du Président de l’UCAO, la Directrice des Etudes, Dr Sœur Thérèse Samaké, a souhaité la bienvenue à leur hôte du jour et sa délégation, et l’ensemble des personnes dans la salle. Dans son discours, elle a déclaré que le thème de cette conférence n’est pas un simple slogan. Qu’il reflète l’esprit même de cette rencontre, à savoir, créer un espace d’échanges entre les Experts de l’Economie mondiale et la jeunesse malienne.

S’adressant au Représentant du FMI, elle dira que ce dernier en acceptant de venir à cette conférence, démontre sa volonté de transparence, de pédagogie et surtout du dialogue inter générationnel. Après l’avoir remercié, Dr Sœur Thérèse Samaké soulignera qu’à l’UCAO-UUBa, leur mission ne se limite pas uniquement à celle académique, mais également à former des responsables intègres, ouverts, compétents et surtout engagés de demain. « Cette rencontre vient enrichir ce parcours en donnant à nos étudiants l’occasion de mieux comprendre les enjeux économiques de leur pays, d’interroger les dynamiques en cours et de se positionner dès maintenant comme partenaires des transformations sociétales », a-t-elle dit. S’adressant aux étudiants, elle les a invités à saisir cette opportunité avec sérieux et curiosité en faisant preuve d’écoute et poser toutes les questions possibles au conférencier. Que ce type de dialogue forge des consciences critiques, des esprits lucides et des engagements durables. « Ne vous contentez pas seulement d’être dans la salle, mais soyez des interlocuteurs intéressés et penseurs d’avenir », a-t-elle prononcé à l’endroit des étudiants.

Le FMI, un partenaire qui veille sur la stabilité économique des Nations



Pour sa part, le Représentant du FMI, Moez Ben Hassine, après avoir défini les missions de son organisation est revenu sur certains pans de rapport du FMI de mars 2025 à l’endroit des étudiants et du corps professoral.



A cet effet, on peut retenir entre autres informations, que grâce au partenariat entre son organisation et notre Etat, des efforts ont été faits pour la relance de notre économie nationale et la baisse de l’inflation. Lesquels ont été couronnés par des résultats tangibles, par exemple le déficit budgétaire est passé de 4,7 à 2,5. Il a aussi dit que grâce à leur effort, notre pays a bénéficié de 129 millions de dollars pour faire face aux conséquences des inondations.



Par la suite, Moez Ben Hassine a répondu aux questions des étudiants qui voulaient en savoir plus sur le FMI et son rôle dans notre pays. Il a également tenu d’exprimer sa profonde gratitude au Président de l’UCAO-UUBA pour son accueil chaleureux et pour lui avoir offert l’opportunité de présenter les Perspectives économiques régionales du FMI sur l’Afrique subsaharienne. Que ce fut un véritable privilège de pouvoir échanger avec une communauté universitaire aussi dynamique et engagée. « La qualité des échanges, la pertinence des questions et l’intérêt manifesté des étudiants, des enseignants, et les chercheurs ont démontré l’importance de ce type de dialogue entre le monde académique et les institutions internationales. Les discussions autour des enjeux économiques acteurs et futurs pour le Mali et la région ont été particulièrement riches et constructives »,a-t-il soutenu.

Adama Tounkara

Source : Le Sursaut