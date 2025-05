Plan d’action gouvernementale du PM MAIGA: Le chantier de la reconstitution du tissu social et de la cohésion nationale - abamako.com

Plan d'action gouvernementale du PM MAIGA: Le chantier de la reconstitution du tissu social et de la cohésion nationale
Publié le lundi 26 mai 2025 | le sursaut

Sept mois après sa nomination comme Premier ministre de la Transition, le Général de Division Abdoulaye Maiga, est apparu convaincant, posé et rassembleur devant le Conseil National de la Transition (CNT), les 16 et 19 mai 2025 pour présenter le Programme d’action du Gouvernement (PAG) 2025-2026. A l’issue des travaux, sans surprise, ce PAG a été approuvé à l’unanimité par les membres du CNT avec 128 pour et 0 contre.

Nommé le 21 novembre 2024 comme Premier ministre de la Transition par le Président de la Transition, le General d’Armée Assimi Goita, le General de Division Abdoulaye Maiga était vivement attendu pour présenter son PAG devant le CNT. Cette attente s’explique par l’immensité des défis énormes auxquels le Mali fait face, notamment sur le plan économique, sécuritaire et social. Conscient des réalités socio-économiques difficiles que les maliens vivent depuis fort longtemps, il était une nécessité pour lui de structurer un PAG autour des questions majeures qui répondent aux besoins les plus urgents des maliens. Ce qui a été le cas, avec un document qui sera traduit en des actions concrètes pour permettre la reconstitution du tissu social et de la cohésion nationale.



Son PAG est structuré autour de huit grands axes qui répondent parfaitement aux besoins des Maliens et à certaines réalités dont le pays est confronté. Il s’agit entre autres du renforcement de la défense et de la sécurité, des réformes politiques et institutionnelles, de la satisfaction des besoins fondamentaux de la Population, de l’amélioration de la Carte sanitaire, de l’amélioration du système éducatif, de l’apaisement du Climat social, du renforcement de la diplomatie et enfin de la préparation des Elections transparentes et apaisées.



Pour le Premier ministre de la Transition, le Général de Division Abdoulaye Maiga, ces axes prioritaires s’inspirent des préoccupations légitimes du peuple malien, exprimées lors des grandes concertations des forces vives de la nation. Il dira que ce PAG découle des orientations des documents stratégiques, notamment la feuille de route de la Transition, les recommandations issues des Assises Nationales de la Refondation (ANR), du Dialogue inter-maliens, la Vision du Mali Horizon 2063 et la Stratégie Nationale pour l’Emergence et le Développement Durable : SNEDD 2024-2033. Que ce nouveau référentiel des politiques et stratégies du développement définit les voies et les moyens de la relance économique et jette les bases d’un développement endogène durable. Aussi, que l’élaboration de ce Plan d’action tient compte également du contexte actuel marqué par la création de la Confédération des Etats du Sahel ( AES).

Au cours de la présentation de son PAG, le Chef du gouvernement a annoncé des projets phares notamment le recrutement de 15.000 militaires et 9000 agents des forces de sécurité pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l’ensemble du territoire. Conscient de la cherté de la vie surtout des produits de première nécessité, il a donné l’assurance que son gouvernement compte faire de la souveraineté alimentaire une réalité, en mettant en phase les politiques agricoles et commerciales avec les attentes des citoyens, en reconstituant les réserves stratégiques alimentaires à hauteur de 84.000 tonnes.

L’une des priorités des Maliens est d’en finir avec la crise énergétique dans le pays qui a mis à terre l’économie malienne. Sur ce chapitre, à travers un franc parler, le PM Maïga a indiqué que les efforts entrepris dans ce secteur ont permis d’enregistrer une nette amélioration de la fourniture d’électricité et que ces efforts vont se poursuivre par l’accroissement des capacités de production et de distribution en énergie et en eau potable. Il a aussi annoncé la création d’emploi pour les jeunes, de la mise en place des stratégies pour prévenir les inondations, de la construction des écoles etc.

« Ce PAG est la preuve d’une démocratie vivante, un socle commun, un pacte républicain qui nous engage tous », a-t-il clamé devant le CNT.

Après avoir répondu à toutes les questions des membres du CNT, qui tournaient autour des grands axes de ce PAG, le Premier ministre Abdoulaye Maiga a reçu le feu vert de l’ensemble des membres du CNT pour conduire son PAG avec les membres de son gouvernement. Avec un vote de 128 pour, 0 contre et 0 abstention, des membres du CNT, le Premier ministre Abdoulaye Maïga, à la différence de ses prédécesseurs, bénéficie désormais d’un soutien de taille pour réussir sa mission, surtout qu’il est nanti également de la confiance totale du Président de la Transition, le General d’Armée Assimi Goita.

Adama Tounkara

Source : Le Sursaut