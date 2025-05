Le Ministre de l’Education nationale, Dr Sy Savané, par rapport aux examens : « Tout se fera dans la plus grande transparence » - abamako.com

Le Ministre de l'Education nationale, Dr Sy Savané, par rapport aux examens : « Tout se fera dans la plus grande transparence » Publié le lundi 26 mai 2025 | le sursaut

A la faveur de son traditionnel déjeuner de presse annuel, tenu le jeudi en fin de matinée au CICB, le Ministre de l’Education nationale, Dr Amadou Sy Savané, a entretenu la presse sur les dispositions prises par son département et ses services centraux pour la bonne tenue des examens de fin d’année. De même que l’organisation de la rentrée prochaine dans les meilleures conditions possibles.

Pour animer ce déjeuner de presse, en plus des partenaires de l’école malienne, le ministre de l’Education nationale, Dr Amadou Sy Savané, était accompagné respectivement par le Secrétaire général de son département, Boubacar Dembélé, son Chef de cabinet par intérim, Mahamadou Camara et le Directeur du Centre National des Examens et Concours de l’Education (CNCE), Zeiny Aguissa Maïga.

« Je souhaite la bienvenue à tout ce monde autour de ce déjeuner de presse, organisé dans un esprit d’échange et de transparence à l’approche des examens de fin d’année scolaire » tel a été le mot de bienvenue du chef du département de l’Education à ses convives du jour. Avant de planter le décor par des messages de félicitations à l’endroit des partenaires de l’école malienne et de la presse.



Les Médias comme partenaires de choix

« Je vous félicite pour votre engagement constant en faveur de notre école, de sa réussite, de l’épanouissement de nos enfants et plus largement du succès de notre pays dans tout ce qu’il entreprend en ces temps-ci. La rencontre de ce jeudi se tient à un moment clé du calendrier scolaire. Vous le savez, les examens de fin d’année représentent une étape très importante non seulement pour les candidats, pour leurs parents, mais aussi pour le système éducatif dans son ensemble. Ils constituent une période d’évaluation, de mérite, de justice et d’opportunités » a-t-il déclaré, dans le but d’exprimer, selon lui-même, l’attention toute particulière que le ministère de l’Education nationale accorde à l’organisation de ces examens. « Chaque détail compte, chaque action compte et surtout chaque acteur compte, par ce qu’il a un rôle à jouer » a synthétisé le Ministre Sy Savané. Pour ensuite indiquer qu’en amont, son département a pris un ensemble de mesures rigoureuses, allant de la sécurisation de la chaîne de production et de distribution des sujets à la mobilisation d’équipes compétentes pour la surveillance de la correction. Sans oublier, le renforcement de la logistique et de contrôle interne, la sensibilisation des acteurs pour prévenir toute tentative de fraude ou d’irrégularité.

« Ces efforts ne peuvent porter leurs fruits sans l’engagement actif et coordonné de tous les partenaires (services techniques, académies d’enseignement, forces de sécurité, syndicats, promoteurs d’écoles privées, parents d’élèves et bien sûr les médias » a déclaré le ministre de l’Education nationale, sans manquer de signifier aux médias ses légitimes attentes. Cela, dans un langage direct : « Vous les professionnels des médias, êtes, les alliés de premier plan, sinon de premier choix. Votre rôle ne se limite pas à informer. Tout le monde le sait, vous sensibiliserez, vous rassurerez, vous alerterez et vous contribuerez à instaurer un climat de confiance autour de ces examens. Nous comptons sur votre professionnalisme et votre sens profond de responsabilité ». Pour ce faire, son département a mis à profit ce déjeuner de presse, pour partager l’essentiel des dispositifs mis en œuvre et à répondre aux éventuelles préoccupations pour des examens apaisés, crédibles et réussis.

La transparence comme mot d’ordre

Il a par la suite donné l’assurance que les efforts des candidats seront reconnus et protégés. « Il n’y aura pas de magouilles autour des copies, autour des corrections. Tout se fera dans la plus grande transparence. La voie du mérite reste la plus sûre pour bâtir un avenir durable » martèle-t-il. Avant d’insister sur sa dynamique en ces termes : « les élèves admis seront ceux qui méritent d’être admis ».

Répondant à certaines questions des journalistes sur le bilan de l’année écoulée, le ministre de l’Education nationale a égrené le long chapelet des efforts déployés pour sauver l’année, malgré un mois de retard accusé sur la rentrée. Selon lui, grâce au concours de tous l’année s’est tenue sans aucun remous avec le respect total du programme annuel. « Maintenant tout le monde est prêt pour la tenue des examens de fin d’année. La preuve, le certificat d’aptitude professionnel (CAP) a commencé le 19 mai passé, les autres examens vont suivre selon le calendrier fixé » a soutenu Dr Amadou Sy Savané.

Par rapport à l’hypothèse de certains aléas, notamment les cas d’inondation et l’insécurité pouvant entacher la bonne tenue des examens et même la programmation de la rentrée des classes de l’année prochaine, le Ministre Sy Savané s’est montré optimiste. Ce, en affirmant qu’en plus des dispositions prises par son département, il existe un comité de gestion des crises de haut niveau se réunissant chaque semaine auprès du Premier ministre. De ce fait, que les uns et les autres peuvent se rassurer sur le respect du calendrier établi.

A la suite du Ministre Sy Savané, le Directeur du Centre des Examens et Concours de l’Education, Zeiny Aguissa Maïga a aussi donné l’assurance sur la maitrise et la lutte contre les 3F (Fuite-Fraude- Faux sujets) par le département de l’éducation nationale. « Nous inscrivons nos actions dans le changement dans la continuité. Les mesures de codification empreinte nous ont permis d’atteindre de bons résultats en termes de sécurisation. Nous n’allons pas le changer, mais nous le renforcerons » a expliqué le Directeur Aguissa, tout en affirmant qu’en plus de ces dispositions et l’arsenal juridique en vigueur en la matière, la vraie sécurisation ce sont les enseignants. « Nous comptons sur eux. Par ce que, s’ils s’engagent à faire en sorte qu’il n’y est pas de fraudes, de fuites de sujet en salle, il n’y’en aura pas. Donc, la finalité pour réussir la lutte contre les 3F c’est l’enseignant » a-t-il fait savoir, avant de signifier que dans le nouveau code pénal la fraude en examen et concours est sévèrement sanctionnée.

M. Diawara

Source : Le Sursaut