Attaque terroriste sur une mine d'or traditionnelle à Narena, deux chinois enlevés : L'ambassadeur de Chine au Mali s'exprime enfin sur le sujet
Publié le lundi 26 mai 2025

Une attaque terroriste a visé, il y a quelques jours, une mine d’or traditionnelle située dans la localité de Naréna, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Bamako.



Le bilan fait état de lourds dégâts matériels et de l’enlèvement de deux ressortissants chinois travaillant sur le site. Des jours après l’ambassadeur de Chine au Mali s’est prononcé.





Selon les témoignages recueillis sur place, les assaillants lourdement armés ont pris d’assaut la mine en pleine nuit, incendiant plusieurs engins et installations. Des équipements de forage et des abris ont été détruits, plongeant les ouvriers dans un climat de peur et d’incertitude. Aucun mort n’a été signalé, mais plusieurs travailleurs maliens ont été légèrement blessés en tentant de fuir.



L’information a été confirmée lors d’une conférence de presse tenue à Bamako par l’ambassadeur de Chine au Mali. « Nous sommes profondément préoccupés par l’enlèvement de nos deux ressortissants. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités maliennes, qui ont immédiatement lancé des opérations pour les retrouver et les ramener sains et saufs », a déclaré le diplomate chinois.





Le gouvernement malien a réaffirmé son engagement à assurer la sécurité des sites stratégiques et des travailleurs étrangers sur son territoire. Une cellule de crise a été mise en place pour suivre l’évolution de la situation.



Cette attaque rappelle la vulnérabilité persistante des zones aurifères exploitées de manière artisanale face à la montée de l’insécurité dans le sud du pays et aux alentours de Bamako. Elle pose également la question de la protection des investissements étrangers dans un contexte de menace terroriste latente.



Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux citoyens chinois portés disparus, tandis que les autorités locales appellent à une vigilance renforcée dans toutes les zones minières.



Amadou Sidibé