C’est parti à Bamako pour la libération des lits et servitudes des cours d’eau - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique C’est parti à Bamako pour la libération des lits et servitudes des cours d’eau Publié le lundi 26 mai 2025 | Studio tamani

© aBamako.com par Androuicha

Opération de démolition des constructions illégales à Souleymanebougou

Bamako, le 23 juillet 2015. Le ministère des affaires foncières et des domaines de l`Etat a entrepris la démolition des constructions illégales sises à Souleymanebougou dans le cercle de Kati. Tweet





La direction nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat a lancé samedi 24 mai 2025 des opérations de démolition dans le district de Bamako. Elles visent à réduire les dommages causés par les inondations.



Les démolitions ont débuté au niveau du Woyowiyanko en commune IV du district et se poursuivront dans les autres communes. Sur les sites démolis, une voie de contournement et un pont seront construits pour faciliter la mobilité pendant la saison des pluies.



Onze cours d’eau sont concernés par cette opération de démolition de construction sur les lits et servitudes des marigots.



Une campagne de sensibilisation sur le bien-fondé de cette mesure a d’abord été menée. La DNH, direction nationale de l’habitat affirme que beaucoup ont adhéré à cette initiative. La direction prévoit également des mesures d’accompagnement, notamment une aide au loyer de 3 mois pour un total de 113 millions de francs CFA pour les locataires, et une indemnisation de 2,9 milliards de francs CFA pour les propriétaires, afin d’atténuer l’impact de la démolition sur les habitants concernés.



L’opération a concerné des murs, des toilettes et des maisons encore inachevées ne respectant pas la réglementation. Selon le directeur national de l’Urbanisme, Mahamadou Ouologuem, ces occupations illicites sont sources d’inondation et l’État ne peut rester indifférent face à l’insécurité autour de ces collecteurs.



Ces occupations entravent également la mise en œuvre des politiques de développement et exacerbent les litiges fonciers.



Une voie de contournement et un pont sont prévus pour assurer la mobilité des populations en période d’hivernage sur le site démoli.



Des victimes dénoncent le manque de mesures d’accompagnement



Les avis sur cette démolition divergent sur le site de Woyowayanko en commune IV. Certains affirment avoir été sensibilisés, tandis que d’autres dénoncent un manque d’information. Cependant, tous déplorent le manque de mesures d’accompagnement annoncées par les autorités en charge de l’urbanisme et de l’habitat.