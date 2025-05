Réactions des Kidalois, Mme Aïcha Belco Maïga, ancienne députée du Cercle de Tessalit : «Aujourd’hui, on peut dire que Kidal est en sécurité…» - abamako.com

Nous sommes particulièrement fiers car malgré la chaleur, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants a accepté de passer toute la nuit avec nous.



Cela dénote de la plus grande importance qu’accordent les autorités à la Région de Kidal. Je suis aussi fière que le ministre vienne voir ses éléments qui sont dans la ville depuis près de 18 mois dans la chaleur, la soif et la faim sans voir leurs familles. Cela nous honore et c’est très bien. L’autre chose aussi que nous avons entendu du message du ministre est toujours la main tendue du Président de la Transition pour les Maliens. On entend ce message toujours avec le gouverneur de la Région de Kidal qui tend sa main sans cesse à nos frères et nos enfants pour qu’ils viennent dans le giron de la République. Aujourd’hui, on peut dire que Kidal est en sécurité parce que tous les services techniques sont dans la ville ainsi que toutes les Forces de sécurité.



Je tiens, en tant que femme, humanitaire et mère, à féliciter le ministre de la Défense car depuis que les Forces de sécurité sont rentrées à Kidal, nous n’avons jamais entendu ni vu une personne se plaindre, soit du viol ou de la violence. Cela veut dire que nous avons des Forces de sécurité bien formées et éduquées qui sont ici uniquement pour s’occuper des populations, de leur sécurité et leurs biens. Et quand vous voyez des hommes bien éduqués, c’est qu’ils ont reçu de bons ordres.

Bembablin DOUMBIA