Me Tounkara, avocat de Mme Bouaré Fily Sissoko « Ce procès est un gâchis…»
Publié le mardi 27 mai 2025 | Le challenger

© aBamako.com par mouhamar

Mme BOUARÉ Fily SISSOKO, l` ex ministe de l` economie et des finances-Mali

«Ce procès est un gâchis» pour Me Dianguina Tounkara, l’Avocat de l’ancienne ministre de l’Economie et des Finances.



Le renvoi au 2 juin prochain de l’affaire d’achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires a suscité une réaction des avocats de la défense tout comme la scène insolite qui s’est déroulée quelques minutes. Pour Me Maître Dianguina Tounkara, « la cour s’est retirée et a renvoyé le dossier au 2 juin. Nous estimons que dans deux semaines, elle ne serait pas apte pour comparaitre. Ce délai est «insuffisant» pour permettre à leur cliente, hospitalisée, de se remettre. Il est «trop court pour espérer une amélioration significative de l’état de santé de Mme Bouaré Fily Sissoko….Ce matin, on a jugé nécessaire de demander un renvoi pour la simple raison que ma cliente est venue sur une civière. Et qu’elle n’a pas la capacité de supporter un procès. La fois dernière, ça a duré trois semaines. Cette fois-ci, on ne sait pas combien de jours le procès va durer. C’est pourquoi on va demander le renvoi jusqu’à ce qu’elle se rétablisse.», explique Me Tounkara. « …. parce que pour comparaitre, il faut être en bonne santé physique et mentale », explique-t-il.



A l’en croire, « ce procès, c’est du gâchis. Pourquoi nous convoquer alors qu’on sait qu’elle n’est pas en état pour être jugée ?», dénonce l’avocat de la défense.



Tous les regards sont maintenant tournés vers le 2 juin 2025 avec l’espoir de voir s’améliorer l’état de santé de Mme Bouaré Fily Sissoko. En attendant, cette affaire relance le débat sur la santé des détenus, les conditions de détention et la lenteur de la procédure.



O Tangara