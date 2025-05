L’affaire ‘’Air IBK one’’ et des équipements militaires : Une civière dans la salle…d’audience ! - abamako.com

Voilà deux ans que l'instigateur et principal bénéficiaire d'Air Ibk one a tiré sa révérence. Et pourtant l'affaire relative à l’achat de cet aéronef ne finit pas de défrayer la chronique, souvent dans l’émotion voire les larmes.



La preuve : jeudi dernier, l'ancienne ministre des Finances a comparu dans la salle…d’audience, allongée sur une civière. Entre son médecin et ses gardiens. Une ambulance l'a transportée de l'hôpital du Mali où elle subit depuis plusieurs semaines des soins nécessités par son état de santé qui s’est dégradé à la prison de Bollé.







Le 22 mai 2025, le procès de l’achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires reprend à la Cour d’appel de Bamako. 10 h 30 minutes : surprise, vive émotion, voire flots de larmes dans la salle d’audience Boubacar Sidibé. Allongée sur une civière, couverte de son drap d’hospitalisation, l’ancienne ministre de l’Economie et des Finances, Mme Bouaré Fily Sissoko, apparaît. À ses côtés, son médecin traitant, des agents en uniforme. L’image contraste avec celle qu’elle présentait, il y a juste quelques mois : une dame débout devant les juges, forte de ses convictions !





La Cour dans un premier temps, demande de faire asseoir l’accusée. Première opposition des avocats de la défense. Ils objectent avec véhémence, dénoncent la fragilité de leur cliente. Le débat est intense, parfois houleux. Finalement, le Président de la Cour décide de renvoyer le procès au 2 juin prochain. Ouf de soulagement dans la salle!



Ousmane Tangara