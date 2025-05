Plan d’action gouvernemental du Pm Abdoulaye Maiga : L’air du déjà vu et entendu - abamako.com

Plan d'action gouvernemental du Pm Abdoulaye Maiga : L'air du déjà vu et entendu
Publié le mardi 27 mai 2025 | L'alternance

© Autre presse par DR

Le Premier ministre Abdoulaye Maïga devant le CNT pour son Plan d’Action pour 2025-2026

Comme le veut la tradition républicaine, 45 jours après la nomination d’un premier ministre, ce dernier passe devant la représentation nationale pour décliner les grandes lignes de son programme. Celui d’un gouvernement de transition a plutôt un Plan d’Action Gouvernementale pour un an.



Le Général de division Abdoulaye Maiga, n’a pas dérogé à cette tradition c’est pourquoi il est passé devant le Conseil National de Transition, organe législatif pour décliner les huit axes de son Plan d’Action Gouvernementale, PAG. Cet exercice républicain a donné droit à des débats suite à des questions d’éclaircissement des conseillers du CNT, avant l’adoption du PAG à l’unanimité des membres du CNT présents. Ce PAG est-il différent du Précédent défendu par l’ancien PM Choguel K Maiga, à l’évaluation duquel il n’a obtenu que 3 sur 10 ? Il n y a-t-il pas l’air du déjà vu et entendu ?







La déclaration de politique Générale du Premier ministre pour ce qui concerne un régime démocratiquement élu et le plan d’action gouvernementale pour celui d’une transition est l’une des prouesses de la démocratie. Cette même démocratie qui est vouée aujourd’hui aux gémonies. Le deuxième premier ministre du Président de la Transition, en l’occurrence le Général Abdoulaye Maiga a respecté cet exercice démocratique et républicain en présentant dans un long discours son PAG et quelques 72 heures après il s’est prêté aux questions et recommandations des membres du CNT. Ce PAG qui comprend huit axes qui sont le renforcement de la Défense et de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, l’amélioration de la carte sanitaire, l’amélioration du système éducatif, l’apaisement du climat social, le renforcement de la diplomatie et la préparation des élections transparentes et apaisées, ont l’air du déjà vu et entendu. Les huit axes sont théoriquement les priorités de n’importe quel gouvernement et les exprimer comme étant les priorités du gouvernement de la transition n’est guère une surprise. C’est pourquoi d’ailleurs la déclaration du Plan d’Action Gouvernementale ne pourrait être autre chose qu’une déclaration de bonnes intentions. C’est la réalisation de la promesse qui transformerait le plan théorique en actes concrets. En attendant la mise en œuvre du PAG, suivi de l’évaluation, nous assistons tout simplement à une belle parodie, à un beau discours théorique.







Ce PAG est-il différent du Précédent défendu par l’ancien PM Choguel K Maiga, à l’évaluation duquel il n’a obtenu que 3 sur 10 ?





Il serait très tôt de répondre à l’affirmatif. Donc il faut donner le temps au temps, mais en attendant une série d’interrogations s’imposent. La première, qui est d’ailleurs la plus fondamentale est celle de savoir d’où est ce que le gouvernement tirera les ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre de ce PAG dont le budget s’élève à plus de 1600 milliards de francs CFA. Pour rappel le gouvernement dit compter sur le budget national pour la réalisation des gigantesques chantiers du PAG, c’est là où il y a inquiétude, car il y a une telle tension de trésorerie que le budget même est déficitaire à plus de 500 milliards. La deuxième question et non des moindres est celle relative au timing. Pour un si vaste chantier, à savoir huit axes 12 mois suffisent-ils pour leur réalisation ? Pas si sûr surtout un pays en crise économico-financière où tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. La troisième question est celle de savoir le contexte marqué par une crise multidimensionnelle est-il propice à la réalisation de tels chantiers ? En somme, au regard de tous ces obstacles qui se dressent devant le gouvernement, il est fort à parier qu’à l’évaluation du PAG, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets et on ne serait pas loin des 30 % soit 3 sur 20 qu’un membre du CNT a attribué au prédécesseur du PM Abdoulaye Maiga à savoir Choguel K Maiga.







Il n y a-t-il pas l’air du déjà vu et entendu ?



Rien qu’en tenant compte du contexte et de tous les écueils qui se dressent devant les autorités de la transition, l’on pourrait affirmer sans risque de se tromper que ce PAG est du déjà vu et entendu. Il n’est ni plus, ni moins qu’une déclaration de bonnes intentions qui ne reposent sur aucune base économique encore moins financière conséquente compte tenu du contexte marqué par la crise de trésorerie exacerbée par l’isolement et par la nature même du régime. Donc le plus tôt serait le mieux pour sortir de cette situation qui n’a que trop duré.



Youssouf Sissoko