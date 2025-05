Procès de l’avion présidentiel et des équipements militaires : L’audience renvoyée au 2 juin, liberté provisoire refusée à Fily et Dabitao - abamako.com

Procès de l'avion présidentiel et des équipements militaires : L'audience renvoyée au 2 juin, liberté provisoire refusée à Fily et Dabitao Publié le mardi 27 mai 2025 | Le témoin

Mme BOUARÉ Fily SISSOKO, l` ex ministe de l` economie et des finances-Mali

Fortement attendue par une opinion curieuse et désireuse d’en finir, l’affaire du Boeing présidentiel et des équipements militaires peine à connaître son épilogue.



Après une suspension en Novembre 2024 pour complément d’informations, le procès a repris la semaine derrière. Sauf que l’audience sera à nouveau reportée au 2 juin prochain, à la suite d’une requête des avocats de la défense, invoquant une incapacité physique temporaire de leur cliente, Mme Bouaré Fily Sissoko, à se tenir debout durablement à la barre et se référant à un rapport médical versé au dossier. Transportée dans son lit dans la salle d’audience, l’ancienne ministre de l’Economie et des Finances, sous mandat de dépôt depuis 2021, avait manifestement de la peine à s’exprimer. La cour a manifesté toutefois sa détermination à l’entendre à nouveau à la prochaine audience fixée au 2 juin 2025, sous réserve d’une expertise médicale favorable à sa capacité physique de supporter l’épreuve d’une audience.



Une option qui allie respect des droits de la défense et exigence de bonne administration de la justice.



En revanche, la Cour, revenue sous une configuration différente, a rejeté les demandes de mise en liberté provisoire introduites par les avocats de Mme Bouaré Fily Sissoko et du Colonel-Major Nouhoum Dabitao.



S’exprimant à l’audience, le ministère public a rappelé son attachement indéfectible à la manifestation de la vérité, assurant par ailleurs qu’il n'est nullement dans une logique d’acharnement orienté, mais dans une démarche de transparence et de justice au nom du peuple.



Amidou Keita