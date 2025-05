Le nouveau PDG de la CMDT, Kouloumégué Dembélé, lors de la 104e Conseil d’Administration : «Nous traversons une crise et ensemble nous allons la surmonter» - abamako.com

News Politique Article Politique Le nouveau PDG de la CMDT, Kouloumégué Dembélé, lors de la 104e Conseil d’Administration : «Nous traversons une crise et ensemble nous allons la surmonter» Publié le mardi 27 mai 2025 | Le témoin

© Autre presse par DR

Kouloumégué Dembélé

Formellement installé à la tête de la Compagnie Malienne pour le Développement du Textile (CMDT) par le Conseil des ministres du 16 Mai 2025, la nomination de Kouloumégué Dembélé a été entérinée le 20 Mai à l’issue du traditionnel Conseil d’administration devant coopter le Président Directeur Général du géant cotonnier.



Mamadou Moustapha Diarra lui a passé le témoin à la faveur d’une cérémonie solennelle convoquée pour la circonstance et à laquelle ont pris part les membres du conseil d’administration de la CMDT, des Directeurs centraux, des chefs de services et assimilés de la CMDT, les administrateurs Généraux des filiales et de l’Office de Classement du Coton ainsi que le Président de l’Union Nationales des Sociétés Coopératives des Producteurs de Coton et la Confédération des Sociétés Coopératives de Producteurs de Coton, Yacouba Traoré.



Fraîchement adoubé par les administrateurs, le nouveau PDG a commencé à lever un coin du voile sur son style de gestion. «Je compte sur votre collaboration, soyez en rassurer et voyez en moi un simple collaborateur que vous pouvez voir à tout moment sans autre de protocole», a-t-il lancé au personnel en l’invitant à la cohésion.





Parlant des défis du moment, le nouveau PDG a admis qu’il y a du chemin à faire et dit compter sur l’apport de chaque travailleur pour y parvenir en portant haut les objectifs et ambitions du géant M cotonnier. « Nous traversons une crise et ensemble nous allons la surmonter », a-t-il martelé.





Au fait, l’avènement de Kouloumégué Dembélé coïncide avec d’énormes défis et attentes contrariées par les retards liés à la livraison des intrants agricoles et au paiement des cotonculteurs. Néanmoins, le nouveau PDG peut d’ores et déjà compter sur le potentiel et la capacité du personnel, selon les assurances données par le représentant du syndicat Abdoul Salam Togola en accueillant, au nom des travailleurs, le successeur de Mamadou Moustapha Diarra. Tout en réaffirmant l’engagement du personnel à accompagner la nouvelle direction, M. Togola a attiré l’attention du Conseil sur les défis majeurs que traverse la holding. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de leur prise en charge rapide et diligente en vue de garantir la stabilité et la performance de la CMDT.



Amidou