Après deux semaines d'absence : Le ministre Daoud Aly Mohammedine reprend du service Publié le mardi 27 mai 2025 | Le témoin

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a repris fonction, le 19 mai 2025, après un repos médical imposé par une fatigue et dont l’interruption met un terme aux rumeurs persistantes.



En effet, tel une trainée de poudre, les canaux sociaux ont été inondés de supputations et d’affabulations aux relents de campagne de désinformation. Les plus fantaisistes ont évoqué un Accident Vasculaire Cardiaque dont aurait été victime le Général de Division Daoud Aly Mohammedine.





De bonnes sources, l’intéressé n’a jamais été victime d’AVC. Militaire et ministre de son État, il semble que Daoud se repose à peine et se trouve sur tous les fronts pour se hisser à la hauteur de ses tâches et de la mission d’assurer la sécurité des Maliens, dans un contexte de menaces constantes. Il en résulte une fatigue extrême qui dédié souvent des recommandations de ses médecins, explique notre source, en insistant sur la résistance du Général de Division et son attachement sans relâche à la stabilité du pays.





Ainsi, après sa retraite salvatrice, le ministre a repris fonction le 19 Mai, sous le regard admiratif de collaborateurs toujours disposés à partager sa résilience et à battre la cadence du labeur avec lui.



Amidou Keita