Sécurisation des examens de fin d'année 2025: Le ministre Amadou Sy Savané rassure Publié le mardi 27 mai 2025 | Le challenger

Comme à l’accoutumée, le ministre de l’Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savané a organisé, le jeudi 22 mai 2025 au Centre international des conférences, son traditionnel déjeuner de presse en prélude aux préparatifs des examens de fin d’année 2025.

La rencontre avec les journalistes s’est déroulée en présence du Secrétaire général du département, M. Boubacar Dembélé, du Chef de cabinet par intérim, M. Mahamadou Camara, et du Directeur du Centre national des examens, M. Senou Hadiza Maïga.

Selon le ministre Savané, cette rencontre intervient à un moment-clé du calendrier scolaire. Les examens de fin d’année représentent une étape cruciale non seulement pour les candidats et leurs parents, mais aussi pour l’ensemble du système éducatif. Le ministère accorde ainsi une attention toute particulière à leur organisation. « Chaque étape compte, chaque action et chaque acteur sont essentiels », a-t-il insisté.

Le ministre a appelé à la vigilance face aux risques de fraudes et de fuites de sujets. Si l’objectif principal de la rencontre était de faire le point sur les préparatifs, le ministère n’a pas manqué de communiquer sur le nombre de candidats inscrits au Diplôme d’Études Fondamentales (DEF) cette année. D’après les chiffres fournis par le Directeur du Centre national des examens et concours de l’Education (CNECE), ils sont au total 35 409 candidats.

Sur le plan sécuritaire, toutes les dispositions ont été prises. Le ministre a également salué les efforts des médias ainsi que ceux des élèves, soulignant que leurs contributions seront reconnues et protégées afin que les examens se déroulent dans les meilleures conditions possibles. En amont, plusieurs mesures rigoureuses ont été mises en œuvre : sécurisation de la chaîne de production et de distribution des sujets, mobilisation d’équipes complètes pour la surveillance et la correction, renforcement de la logistique et du contrôle de l’intégrité, ainsi que sensibilisation des acteurs pour prévenir toute tentative de fraude ou d’irrégularité.

Engagement coordonné des partenaires

Ces efforts, selon le ministre, ne peuvent porter leurs fruits sans l’engagement coordonné de tous les partenaires : les forces académiques, les structures d’enseignement, les forces de sécurité, les syndicats, les promoteurs d’écoles privées, les parents d’élèves et, bien sûr, les médias. « Les médias sont des alliés de premier plan. Leur rôle ne se limite pas à informer : ils sensibiliseront, rassureront et contribueront à instaurer un climat de confiance durant les examens. Nous comptons sur votre professionnalisme et votre profond sens des responsabilités », a-t-il conclu.

Fatoumata Djourté, stagiaire

Source : Le Challenger