L’AES en conclave à Bamako: Les ministres peaufinent les stratégies de développement

Rencontre ministérielle de la Confédération des États du Sahel

Le Centre international de conférences de Bamako a accueilli, sous la présidence du Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, la rencontre du Comité ministériel en charge du pilier "Développement" de la Confédération des États du Sahel (AES).

Étaient présents à la cérémonie d’ouverture le Premier ministre du Niger, Ali Lamine Zeine, le ministre burkinabè de l’Économie et des Finances, Aboubacar Nakanabo, plusieurs membres des gouvernements des trois pays membres, ainsi que des partenaires techniques et des experts.

Dans son allocution, le ministre Nakanabo a salué la création de la Banque confédérale d’investissement pour le développement (BCID-AES), qu’il a qualifié de symbole de souveraineté. Il a souligné que les travaux en cours permettront de franchir un cap important dans la réflexion et la mise en œuvre des politiques de développement de l’AES.



Étape décisive vers l'autonomie financière

Pour sa part, le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, a affirmé que cette rencontre marque une avancée significative dans la mise en œuvre des actions prioritaires du pilier "Développement". Selon lui, la création de la BCID-AES constitue une étape décisive vers l'autonomie financière et la consolidation d'une économie régionale intégrée. « C’est une opportunité historique de bâtir un avenir prospère et inclusif, en s’appuyant sur une institution financière au service du développement durable et de la paix dans notre confédération» a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement malien a également invité les ministres à poursuivre leurs efforts avec détermination, afin de faire de cette banque un véritable levier du développement économique et social du Sahel.

L’opérationnalisation de la BCID-AES validée

La rencontre ministérielle, présidée par le ministre malien de l’Économie et des Finances, Alhousseyni Sanou, s’est clôturée par la présentation des conclusions issues de la réunion des experts, tenue les 21 et 22 mai 2025 à Bamako. L’objectif principal était d’échanger sur l’opérationnalisation des actions prioritaires du pilier "Développement", et en particulier sur la création de la BCID-AES. Les ministres ont salué le leadership des Chefs d’État de la Confédération, mettant en avant leur clairvoyance dans l’adoption de la feuille de route et dans l’établissement des mécanismes de mise en œuvre.



Pour une mise en œuvre rapide

À l’issue des travaux, les actions prioritaires ont été ajustées pour permettre une mise en œuvre rapide de la BCID-AES. Les ministres ont notamment convenu d’accélérer la libération du capital initial de la banque. Ils ont également exprimé leur satisfaction quant aux progrès accomplis dans les domaines de la diplomatie et de la sécurité.

Dans son discours, le ministre Sanou a insisté sur l'importance stratégique de cette institution financière. Pour lui, « BCID-AES ne sera pas une institution de plus. Elle sera un véritable levier de souveraineté, un outil de transformation et un espoir concret pour les générations futures. » Il a évoqué les perspectives qu’elle ouvre en matière de financement des infrastructures, de l’agriculture, de l’emploi des jeunes, de résilience et de cohésion sociale. Le ministre a, enfin, remercié les experts pour leur travail rigoureux et leur engagement.

R.Coulibaly

Source : Le Challenger