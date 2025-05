Entre Nous/Immigration : les vérités du Président allemand ! - abamako.com

Entre Nous/Immigration : les vérités du Président allemand ! Publié le mardi 27 mai 2025 | Le challenger

Le Président de la République fédérale d’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, a jeté un grand pavé dans la mare en déclarant, selon Deutsche Welle-DW Afrique, que « sans l’immigration, l’Allemagne serait sans aucun doute un pays plus pauvre». Selon DW Afrique, « le Président Frank-Walter Steinmeier a demandé une discussion plus ouverte et honnête sur la migration en Allemagne. Il a souligné que la migration n'était pas seulement un problème mais une partie essentielle de la réussite du pays ».

En avril dernier, lors d’une cérémonie de naturalisation à Cologne, le Président fédéral allemand avait souligné : « Sans ces naturalisations, notre pays ne serait pas seulement plus pauvre à bien des égards, mais il aurait aussi beaucoup moins de chances d’avoir un bon avenir…. Mais toute la vérité est là : l’Allemagne va également être dépendante de l’arrivée d’étrangers et de l’immigration ».

Des vérités !!! Rien que des vérités !!! Malheureusement, des dirigeants européens ne veulent pas entendre ces vérités crues du Président Frank-Walter Steinmeier. À commencer par le Chancelier Friedrich Merz et certains membres de son équipe. Le 7 mai dernier, le ministre conservateur de l’Intérieur de l’Allemagne, Alexander Dobrindt, a ordonné à la police «de refouler tous les demandeurs d'asile sans papiers, sauf les groupes vulnérables, comme les enfants et les femmes enceintes à toutes ses frontières … L’Allemagne doit pouvoir prendre des décisions pour réduire les chiffres de l'immigration illégale et des demandes d'asile », selon lui.



L’immigration est aujourd’hui instrumentalisée par de nombreux responsables politiques européens pour capter un électorat sur des bases démagogiques et populistes. Ces leaders adoptent des politiques migratoires au mépris des principes élémentaires des droits de l’homme. Ils veulent construire une forteresse autour de l’Europe en investissant des milliards d’euros dans la surveillance des frontières. Ils sont prêts à envoyer des milliards à des pays africains qui mènent une politique répressive visant à bloquer ou refouler les candidats à l’émigration.

Le Président Frank-Walter Steinmeier n’est pas un adepte du discours populiste qui vise à flatter les égos aveuglés par le racisme et la haine de l’homme noir. Le système de production de plusieurs pays de l’Union européenne repose essentiellement sur les travailleurs issus de l’immigration. Ces êtres humains diabolisés par certains discours s’ils ne tentent de les présenter comme les maux d’une Europe qui tire plus profit de la migration que les pays d’origine de migrants. Ces derniers contribuent de façons significatives à l’essor économique des pays comme l’Allemagne, la France, l’Italie et autres. Ces aspects positifs de la migration n’emballent pas certains médias qui présentent souvent des migrants comme des criminels, de brigands ou des envahisseurs. Des clichés loin de la réalité !

Quel sera le système de sécurité sociale des pays comme l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie sans l’apport des immigrés ? Le Président Frank-Walter Steinmeier a raison. La migration n’est pas seulement un problème mais une partie essentielle de la réussite de nombreux pays européens. Le dirigeant allemand appelle son pays mais aussi l’Europe à engager des discussions sérieuses sur le traitement des questions migratoires. Sans hypocrisie ni démagogie !

Chiaka Doumbia

Source : Le Challenger