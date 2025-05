Approvisionnement en hydrocarbures : Le Mali peut compter sur la Société nigérienne du pétrole - abamako.com

Approvisionnement en hydrocarbures : Le Mali peut compter sur la Société nigérienne du pétrole Publié le mardi 27 mai 2025 | L'Essor

Au cours d’une mission du ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, à Niamey, plusieurs contrats ont été signés entre la Société nigérienne du pétrole (Sonidep) et une dizaine de sociétés maliennes du secteur des hydrocarbures



Dans un contexte régional marqué par des enjeux de souveraineté économique et de résilience énergétique, le ministre de l’Industrie et du Commerce du Mali, Moussa Alassane Diallo, a conduit du 14 au 17 mai dernier une mission stratégique à Niamey, capitale de la République du Niger. Cette visite de travail, menée à la tête d’une importante délégation multisectorielle, s’inscrit dans une dynamique de renforcement de l’intégration sous-régionale dans le cadre de la Confédération des États du Sahel (AES) et de mise en œuvre des orientations du Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta.



La mission visait principalement à sécuriser l’approvisionnement du Mali en hydrocarbures à partir du Niger, notamment pour les régions septentrionales du pays, confrontées à des contraintes logistiques majeures. La délégation malienne comprenait, outre les membres du cabinet ministériel, le directeur général du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence, des représentants de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM), du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), du Conseil malien des transporteurs routiers (CMTR), de la Fédération malienne des transitaires (Fetram), ainsi qu’une dizaine de sociétés maliennes spécialisées dans le secteur des hydrocarbures.



Dès leur arrivée à Niamey, les membres de la délégation ont entamé une série de rencontres de haut niveau avec les autorités nigériennes. La première journée a été marquée par une visite de courtoisie suivie d’une séance de travail avec le ministère du Pétrole du Niger. Le ministre Moussa Alassane Diallo a exposé les objectifs de la mission qui sont entre autres l’établissement des contrats d’approvisionnement réguliers avec la Société nigérienne du pétrole (Sonidep), poser les bases d’une coopération bilatérale durable dans le secteur des hydrocarbures et renforcer la sécurité énergétique des régions du Nord Mali à travers des mécanismes contractuels stables. Son homologue nigérien, Dr Sahabi Oumarou, s’est dit honoré par la visite d’une telle délégation et a réaffirmé la disponibilité totale de l’État nigérien à accompagner les opérateurs économiques maliens dans leurs efforts d’approvisionnement sécurisé et qualitatif en hydrocarbures.



Cérémonie de signature de convention entre les parties

Dans la même journée, la délégation malienne a été reçue par les responsables du ministère des Transports et de l’Aviation civile du Niger. L’enjeu était d’assurer la coordination logistique efficace des flux de carburants depuis Niamey vers les régions septentrionales du Mali. Le ministre nigérien des Transports a exprimé son engagement à faciliter les opérations de transit et de transport routier dans le cadre du partenariat énergétique.



La journée du 16 mai, la délégation malienne a été reçue en audience par le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, ministre de l’Économie et des Finances. Le chef de la délégation malienne a transmis les salutations fraternelles du Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, tout en faisant le point sur les avancées enregistrées dans les négociations avec la Sonidep. Cette rencontre de haut niveau a mis en lumière la convergence de vues entre les deux pays, membres fondateurs de la Confédération AES, pour la construction d’une coopération basée sur la souveraineté économique, la solidarité et l’autonomie énergétique. Le Premier ministre a réaffirmé le soutien constant du Niger à cette démarche structurante pour l’avenir de la sous-région.



Le point d’orgue de cette mission a été atteint en fin de journée du 16 mai, avec la signature officielle de plusieurs contrats commerciaux entre la Sonidep et une dizaine de sociétés maliennes du secteur des hydrocarbures. Ces contrats formaliseront désormais un approvisionnement régulier, sécurisé et structuré en hydrocarbures, consolidant la place du Niger comme partenaire stratégique du Mali dans la mise en œuvre de sa politique énergétique. La cérémonie s’est déroulée en présence des ministres nigériens du Pétrole et du Commerce, témoins de cette étape pour l’interconnexion économique régionale.



Cette mission à Niamey incarne l’un des volets les plus concrets de la coopération régionale portée par l’AES. En scellant des accords énergétiques stratégiques, le Mali et le Niger posent les jalons d’un nouveau modèle d’intégration solidaire, fondé sur l’interdépendance maîtrisée, la complémentarité économique et la vision commune d’un développement résilient.



Source : MIC



*Le titre et le chapeau sont de la Rédaction